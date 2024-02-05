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وسط جدة توقع عقودا إنشائية بقيمة 12 مليار لـ3 معالم معمارية

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت شركة وسط جدة للتطوير -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، 4 عقود إنشائية لـ3 معالم معمارية رئيسة وهي الإستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، بالإضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، حيث بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال، وذلك ضمن حفل توقيع العقود الذي أقيم اليوم في موقع الوجهة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد عبدالعزيز السّليم، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسية والبنية التحتية للمرحلة الأولى ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية، وعكس التزام شركة وسط جدة للتطوير بتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال تنوع مصادر الدخل واستحداث فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتوفير وجهات ثقافية وترفيهية ورياضية لسكان وزوار مدينة جدة.
وأشار إلى أن ترسية العقود الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسية في الوجهة إضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية جاءت وفق إجراءات ومعايير وحوكمة وشفافية عالية جداً، وجميع الشركات تم التوقيع معها بعد إثبات الأهلية المسبقة لتجارب وخبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة وسط جدة للتطوير المهندس مرضي آل منصور: "تم تهيئة وتجهيز مواقع الإنشاء وأعمال تنفيذ البنية التحتية البحرية بما يزيد عن 7 ملايين ساعة عمل آمنة -بفضل الله-، وأن جميع هذه الأعمال تمت بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة وفق الجهات البيئية الرسمية (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)، تحت إشراف أكثر من 150 مهندسًا ومهندسة من فريق إدارة المشاريع بالشركة".
يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير، تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيسي لوجهة "وسط جدة"، التي تقام على مساحة 5.7 ملايين متر مربع؛ لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجًا للتنمية، يسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والمملكة العربية السعودية عامة، مستثمرة موقعها الجغرافي المميز على ضفاف البحر الأحمر الممتد من شمال قصر السلام و حتى نهاية محطة تحلية المياه، وقربها من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يقصدها الملايين طوال العام من الزوار من حول العالم والمعتمرين والحجاج.
وسيبدأ نبض "وسط جدة" بالحياة نهاية 2027، لحظة فتح أبوابه لاستقبال زواره من داخل وخارج المملكة، وستتضمن الوجهة عدة معالم معمارية متنوعة (دار الأوبرا، الإستاد الرياضي، الأحواض المحيطية)، بالإضافة إلى مرافق عدة (الشاطئ الرملي، الرصيف البحري، ممشى البحر، ومرسى

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