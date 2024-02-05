سلة الكراسي ثالث غرب آسيا

(MENAFN
- Al Watan) تُوج المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، في منافسات اللعبة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.
ونال الأخضر البرونز عقب فوزه على البحرين 57 / 42 نقطة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من المنافسات.
واستهل المنتخب السعودي مشاركته بمجموعته في الدور التمهيدي بالانتصار على العراق 56 / 49 ، ثم على البحرين 73 / 44، ثم تغلب على عمان 69 / 39 ، قبل أن يخسر أمام الإمارات 44 / 52 ، ليواجه في نصف النهائي العراق ويخسر 40 / 59 ، ليلتقي بعدها مع البحرين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع وينال المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه 57 / 42.
بدروه أشاد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري بالمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب، عاداً تحقيق المركز الثالث وبرونزية غرب آسيا أمر جيد في ظل مشاركة أبرز منتخبات القارة في المنافسات، مؤكداً أن الطموح كان تحقيق الذهب، مثمناً للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الجهود التي قدموها خلال فترة التحضيرات وأثناء المشاركة إذ كان الأداء مميزاً في المباريات.
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