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سلة الكراسي ثالث غرب آسيا

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تُوج المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، في منافسات اللعبة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.
ونال الأخضر البرونز عقب فوزه على البحرين 57 / 42 نقطة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من المنافسات.
واستهل المنتخب السعودي مشاركته بمجموعته في الدور التمهيدي بالانتصار على العراق 56 / 49 ، ثم على البحرين 73 / 44، ثم تغلب على عمان 69 / 39 ، قبل أن يخسر أمام الإمارات 44 / 52 ، ليواجه في نصف النهائي العراق ويخسر 40 / 59 ، ليلتقي بعدها مع البحرين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع وينال المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه 57 / 42.
بدروه أشاد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري بالمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب، عاداً تحقيق المركز الثالث وبرونزية غرب آسيا أمر جيد في ظل مشاركة أبرز منتخبات القارة في المنافسات، مؤكداً أن الطموح كان تحقيق الذهب، مثمناً للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الجهود التي قدموها خلال فترة التحضيرات وأثناء المشاركة إذ كان الأداء مميزاً في المباريات.

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