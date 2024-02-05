النائب العام يبحث مع نظيره الطاجيكي مكافحة الجريمة

(MENAFN
- Al Watan) التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب والوفد المرافق له اليوم، المدعي العام لطاجيكستان رحمان يوسف أحمد زاد بالعاصمة دوشانبي.
ورحب المدعي العام الطاجيكي بالمعجب والوفد المرافق، مشيرا إلى متانة وتناغم العمل القانوني والعدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة.
من جانبه، أكد النائب العام على عمق العلاقات بين السعودية وجمهورية طاجيكستان، مبينًا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات العدلية فيما يخدم البلدين الصديقين.
يذكر أن الجانبين قد وقعا في شهر أغسطس 2022 مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وإلى تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين.
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