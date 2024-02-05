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النائب العام يبحث مع نظيره الطاجيكي مكافحة الجريمة

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب والوفد المرافق له اليوم، المدعي العام لطاجيكستان رحمان يوسف أحمد زاد بالعاصمة دوشانبي.
ورحب المدعي العام الطاجيكي بالمعجب والوفد المرافق، مشيرا إلى متانة وتناغم العمل القانوني والعدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة.
من جانبه، أكد النائب العام على عمق العلاقات بين السعودية وجمهورية طاجيكستان، مبينًا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات العدلية فيما يخدم البلدين الصديقين.
يذكر أن الجانبين قد وقعا في شهر أغسطس 2022 مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وإلى تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين.

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