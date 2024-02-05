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كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أُعلنت حالة الطوارئ اليوم في كاليفورنيا، انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بسبب عاصفة شديدة تسببت بفيضانات في مناطق عدة في الولاية الأمريكية.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم إن "هذه عاصفة كبيرة لها تبعات قد تشكّل خطرًا على الأرواح"، معلنًا حالة الطوارئ في 8 من مقاطعات الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.
ومن بين أكثر المناطق تأثرًا بالعاصفة لوس أنجلس، وأورانج، وريفرسايد، وسان برناردينو، وسان دييغو، وسانتا باربرا، حيث انقطع التيار الكهربائي عن قرابة 700 ألف منزل، كذلك ألغيت وتأخّرت عشرات الرحلات الجوية المغادرة من مطار لوس أنجلس والآتية إليه.
وهذه العاصفة التي تحمل رياحًا سرعتها 100 كيلومتر في الساعة هي جزء من ظاهرة طقس تسمى "باينابل إكسبرس" تنشأ في هاواي، قرب منطقة الرطوبة المدارية.

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