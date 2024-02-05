قمة منتظر بكأس الملك

(MENAFN
- Al Watan) حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم السادس من مارس المقبل، موعدا لسحب قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أكمل الاتحاد عقد رباعي نصف النهائي للبطولة الأغلى، لينضم إلى الخليج والهلال والنصر.
وستكون القرعة مفتوحة، إذ إنها ربما تشهد ديربيا جديدا بين الهلال والنصر، أو كلاسيكو يجمع الاتحاد بالهلال أو النصر، فيما سيكون الخليج في صدام مع أحد الثلاثي.
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