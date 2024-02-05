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قمة منتظر بكأس الملك

2/5/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم السادس من مارس المقبل، موعدا لسحب قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أكمل الاتحاد عقد رباعي نصف النهائي للبطولة الأغلى، لينضم إلى الخليج والهلال والنصر.
وستكون القرعة مفتوحة، إذ إنها ربما تشهد ديربيا جديدا بين الهلال والنصر، أو كلاسيكو يجمع الاتحاد بالهلال أو النصر، فيما سيكون الخليج في صدام مع أحد الثلاثي.

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