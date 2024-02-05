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12 محطة كهرباء لتغذية المسجد الحرام

2/5/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة، على متابعة عمليات التغذية الكهربائية، وتشغيلها وفق المواصفات الفنية من أجل خدمة كهربائية مثالية بالمسجد الحرام على مدى الساعة.
ويعمل على تشغيل وصيانة المعدات والأنظمة في جميع المرافق، وفق برنامج زمني معد على مدى العام، عددٌ من الكوادر والمشغلين الفنيين بمختلف المرافق التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإجراء الاختبارات الأسبوعية، للتأكد من سلامة وجاهزية جميع الخطوط الناقلة للكهرباء. كما يتم اختبار المولدات بشكل شهري مع إجراء صيانة سنوية لها، وفي موسمي رمضان والحج، للتأكد من سلامتها.
دخول الكهرباء إلى المسجد الحرام بدأ منذ 1373 هجريا، ضمن أعمال التوسعة الأولى المباركة التي أطلقها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لإنارة ما مساحته 750.000 متر مربع.
أما أعمال التوسعة الثالثة في الوقت الحالي، فوصلت إلى 12 محطة كهربائية رئيسة وفرعية تعمل على تغذية المسجد الحرام بكميات هائلة من الميجاوات الكهربائية شهرياً لتشغيل أكثر من 250,000 نظام ومعدة كهربائية ومكانيكية

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