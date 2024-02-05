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ولي العهد يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي

2/5/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية

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