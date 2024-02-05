أرباح سيدي كرير ترتفع إلى 2.4 مليار جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بنسبة 98% بنهاية 2023، لتصل 2.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 13.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
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وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من 2023، مقابل 6.5 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.
وسجل مجمل ربح بلغ 3.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 2.1 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022.
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