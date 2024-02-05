أرباح سيدي كرير ترتفع إلى 2.4 مليار جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بنسبة 98% بنهاية 2023، لتصل 2.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 13.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

موضوعاتالبورصة تحول دفتها للصعود مع توقعات باقتراب نهاية التصحيح البورصة تغلق على ارتفاع 0.33% بدعم صافي مشتريات محلية 1.2 مليار جنيه “المطورون العرب” تتعاقد مع“SAP” لتطوير نظام التخطيط والتشغيل

وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من 2023، مقابل 6.5 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

وسجل مجمل ربح بلغ 3.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 2.1 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022.