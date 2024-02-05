البورصة تغلق على ارتفاع 0.33% بدعم صافي مشتريات محلية 1.2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الإثنين، وسط صافى مشتريات من الأفراد المصريين بلغت 1.2 مليار جنيه.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 27666 نقطة بنهاية جلسة أمس الإثنين، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.09% لمستوى 6823 نقطة.
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وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.1% إلى مستوى 9582 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 1.25% عند مستوى 33484 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 6.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 178 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 115 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“أسكوم” بنسبة 16.33%، و”برايم القابضة” بنسبة 15.05%.
وتراجعت أسعار 38 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الكابلات الكهربائية” بنحو 4.46%، وسهم“جى إم سى” بنحو 4.74%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.98 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البعي بصافى تعاملات نحو 100 مليون جنيه و179 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.38% و3.36%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 279 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 91.25%.
وسجل الأفراد 74.99% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 925 مليون جنيه و18 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 2 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 25% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 81.7 مليون جنيه و181 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء بقيمة 1.2 مليار جنيه.
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