البورصة تغلق على ارتفاع 0.33% بدعم صافي مشتريات محلية 1.2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الإثنين، وسط صافى مشتريات من الأفراد المصريين بلغت 1.2 مليار جنيه.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 27666 نقطة بنهاية جلسة أمس الإثنين، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.09% لمستوى 6823 نقطة.

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وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.1% إلى مستوى 9582 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 1.25% عند مستوى 33484 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 6.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 178 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 115 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“أسكوم” بنسبة 16.33%، و”برايم القابضة” بنسبة 15.05%.

وتراجعت أسعار 38 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الكابلات الكهربائية” بنحو 4.46%، وسهم“جى إم سى” بنحو 4.74%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.98 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البعي بصافى تعاملات نحو 100 مليون جنيه و179 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.38% و3.36%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 279 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 91.25%.

وسجل الأفراد 74.99% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 925 مليون جنيه و18 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 2 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 25% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 81.7 مليون جنيه و181 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء بقيمة 1.2 مليار جنيه.