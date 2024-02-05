هل تتراجع أسعار السلع بعد هبوط ((الدولار الموازى))؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شيحة: إعادة تسعير المنتجات لن يحدث قبل شهر على الأقل
توقع مستوردون انخفاض أسعار السلع والمنتجات بنسب تتراوح بين 15 و20% بشرط استقرار سعر الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيهًا لفترة طويلة.
وتراجع سعر الدولار من مستوى تجاوز 72 جنيها يوم الأربعاء الماضى إلى مستويات تتراوح بين 55 و56 جنيها بعد رفع أسعار الفائدة 2% وفقًا لمحللين تحدثوا لـ“البورصة”.
وخفضت شركة حديد عز أمس الاثنين سعر حديد التسليح إلى 49.9 ألف جنيه للطن مقابل 55.2 ألف جنيه الأحد الماضى.
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وقال جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، إن خفض الأسعار يأتى تحقيقًا لمبدأ العدالة فى التسعير الذى تتبعه الشركة حيث ترتفع الأسعار مع زيادات التكلفة والتى تحركها عاملان؛ الأول أسعار مدخلات الإنتاج وهى خام الحديد والخردة، والثانى تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات الشركة من مدخلات الإنتاج.
أضاف، أن الشركة تتبع سياسة التسعير العادل الذى يضمن استمرارية تحقيق أرباح مع الوضع فى الحسبان الحفاظ على مصالح المستهلكين. ((مبروك)): تراجع الأجهزة الكهربائية مرهون بنسبة المدخلات المستوردة
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن استقرار الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيهًا وهو أدنى هبوط له منذ منتصف يناير، سيجبر أسعار السلع الاستهلاكية على التراجع بمعدلات كبيرة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن نسبة التراجع فى أسعار السلع ستكون بنفس نسبة التراجع فى دولار السوق الموازى، لافتًا إلى أن إعادة تسعير الشركات والمصانع للبضائع لن يحدث قبل شهر على الأقل.
وتوقع أن تستمر أسعار الدولار فى السوق السوداء فى التراجع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ورغبة الحكومة فى السيطرة على أسعار جميع السلع.
قال مستورد فضل عدم ذكر اسمه، إن البنوك شددت السؤال عن مصدر العملة منذ 4 أيام، بعدما كانت تقبل بسيولة دولارية من المستوردين والشركات دون السؤال عن مصدرها، الأمر الذى أدى إلى تسريع فتح اعتماد مستندى بـ 120%، مقابل التنازل عن 20% بسعر العملة المحلية، ما أضاف أعباءا جديدة على أسعار السلع.
((غالى)): 15% انخفاضًا متوقعًا بأسعار مواد البناء
وقال إبراهيم غالى عضو شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار مواد البناء مرشحة للتراجع بنسبة تتراوح بين 10 و15% بعد صعود الأسعار لـ 25% منذ بداية العام الجارى عقب تخطى سعر الدولار فى السوق الموازى حاجز الـ 65 جنيها.
أضاف لـ ((البورصة))، أن تراجع سعر العملة ينشط عجلة تشغيل المصانع فى حال استقرارها عند المستوى الحالى.. خاصة أن أوضاع السوق واضطرابات البحر الأحمر أجبرت شركات على وقف حركة البيع لصعوبة حساب التكاليف.
وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية مرهون بنسبة مدخلات الإنتاج المستوردة فى كل جهاز كهربائى.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات هى المستفيد الأول من تراجع سعر العملة فى السوق الموازى لدورها فى تنشيط حركة المبيعات عبر انعكاس ذلك على السعر النهائى للمنتج.
وذكر رئيس الشعبة أن آخر ارتفاع سجله القطاع تراوح بين 20 و25% نتيجة اضطرابات حركة الملاحة فى البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية فى السوق الموازى.
وتوقع وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى للبلاستيك، أن تلجأ شركته إلى تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 25 و30%، وسيتم إعادة عملية التسعير خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الاستمرار فى تراجع سعر العملة الأجنبية سيدفع الشركة إلى زيادة حركة التشغيل وسيدعم خطة الشركة على ضخ استثمارات جديدة فى أعمال توسعية.
الملوانى: نتائج التراجع ستظهر مع مرونة سعر الصرف
وقال الدكتور إيهاب السقا، رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة هوبك للصناعات المطاطية، إن جميع المتعاملين بالسوق ينتظرون استقرار الأوضاع من أجل إعادة تسعير المنتجات.
أضاف لـ ((البورصة))، أن شركة هوبك للصناعات كانت تسعر منتجاتها بمعدل سنوي، لكن نتيجة الأحداث الأخيرة من تقلبات أسعار المواد الخام وارتفاعها أصبح من الصعب الاستمرار على الطريقة الحالية ((ويتم التسعير كلما طرأت مستجدات على السوق)).
أشار إلى أن الشركة رفعت أسعارها منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بنسبة 20%، كما بدأت تعتمد على المنتج المحلى بسبب المشكلات التى تسببت فيها حجز البضائع بالموانئ.
وقال محمد حامد، أحد المسؤولين بشركة جاد لتجارة الأسمنت، إن أسعار الحديد والأسمنت ستتراجع خلال الفترة المقبلة فى حالة استمر الدولار فى السوق الموازى فى التراجع.
أضاف لـ ((البورصة)):((عندما كان الدولار فى السوق السوداء عند مستوى 40 جنيها كان سعر طن الأسمنت يباع بـ1900 جنيه، ولكن سعر الطن وصل لـ 2350 جنيهًا حاليًا”.
قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نتائج انخفاض الدولار فى السوق الموازى ستظهر تأثيرها مع مرونة سعر الصرف، وتوفر الغطاء النقدى اللازم لتنفيذ العمليات الاستيرادية من قبل البنوك. أضاف لـ”البورصة”، أن الاستيراد لا يمثل جزءا كبيرا من الأزمة، ولكن انقضاض الأفراد على تحويل أموالهم إلى دولار وذهب بسبب تخوفهم من هبوط جديد فى أسعار العملة المحلية هى الدافع الأكبر للأوضاع الحالية.
نجيب: 800 جنيه تراجعا بأسعار الذهب بعد هبوط الدولار
قال على الحريرى، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هبوط الدولار الموازى بنسبة 25% من قمة تخطت حاجز 70 جنيهًا للدولار الواحد، جهود إيجابية للقطاع المصرفى. أضاف لـ”البورصة”، أن مؤشرات ضخ سيولة دولارية فى رأس الحكمة بنحو 22 مليار دولار، بجانب الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، كلها عوامل أسفرت على سقوط الدولار الموازى خلال الأيام الماضية. قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن الهبوط العنيف فى أسعار الذهب منذ أيام، مرتبط بتراجع الدولار فى السوق الموازى. أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 3300 جنيهًا، وعيار 24 نحو 3771 جنيهًا، وعيار 14وعيار 18 2829 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 26790 جنيها، وسجلت الشاشة العالمية للأونصة نحو 2023 دولارًا للأوقية. وخسرت أسعار الذهب نحو 800 جنيه للجرام خلال أسبوع، بعد وصول العيار 21 إلى 4100 جنيه للجرام، وفقا لتجار صاغة. قال محمد عبدالحميد، رئيس شركة المؤمن للأعلاف، إن مصانع الأعلاف أرسلت لعملائها أول أمس، كشف بإنخفاضات تتراوح بين 500 وألف جنيه للطن، مدعومة بتراجع أسعار الدولار فى السوق الموازى. أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الخامات تأثرت بالهبوط العنيف الذى ضرب أسعار الدولار الموازى خلال الأيام الماضية، لينخفض سعر طن الصويا بنحو 6 آلاف جنيه للطن مسجلا نحو 39.6 ألف جنيه للطن، مقابل 45.6 ألف جنيه. بينما خسرت أسعار الذرة نحو 1.5 ألف جنيه للطن، لتسجل أسعار الذرة الأوكرانية نحو 18.3 ألف جنيه للطن. لفت إلى أن الانخفاضات ليست بحجم الارتفاعات التى ضربت الأسعار مع صعود سعر الصرف الموازى وتظل هناك نسبة تحوط من المصانع لحين استقرار سعر الصرف.
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