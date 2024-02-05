هل تتراجع أسعار السلع بعد هبوط ((الدولار الموازى))؟

MENAFN - Al-Borsa News) شيحة: إعادة تسعير المنتجات لن يحدث قبل شهر على الأقل توقع مستوردون انخفاض أسعار السلع والمنتجات بنسب تتراوح بين 15 و20% بشرط استقرار سعر الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيهًا لفترة طويلة.

وتراجع سعر الدولار من مستوى تجاوز 72 جنيها يوم الأربعاء الماضى إلى مستويات تتراوح بين 55 و56 جنيها بعد رفع أسعار الفائدة 2% وفقًا لمحللين تحدثوا لـ“البورصة”.

وخفضت شركة حديد عز أمس الاثنين سعر حديد التسليح إلى 49.9 ألف جنيه للطن مقابل 55.2 ألف جنيه الأحد الماضى.

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وقال جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، إن خفض الأسعار يأتى تحقيقًا لمبدأ العدالة فى التسعير الذى تتبعه الشركة حيث ترتفع الأسعار مع زيادات التكلفة والتى تحركها عاملان؛ الأول أسعار مدخلات الإنتاج وهى خام الحديد والخردة، والثانى تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات الشركة من مدخلات الإنتاج.

أضاف، أن الشركة تتبع سياسة التسعير العادل الذى يضمن استمرارية تحقيق أرباح مع الوضع فى الحسبان الحفاظ على مصالح المستهلكين.

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن استقرار الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيهًا وهو أدنى هبوط له منذ منتصف يناير، سيجبر أسعار السلع الاستهلاكية على التراجع بمعدلات كبيرة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن نسبة التراجع فى أسعار السلع ستكون بنفس نسبة التراجع فى دولار السوق الموازى، لافتًا إلى أن إعادة تسعير الشركات والمصانع للبضائع لن يحدث قبل شهر على الأقل.

وتوقع أن تستمر أسعار الدولار فى السوق السوداء فى التراجع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ورغبة الحكومة فى السيطرة على أسعار جميع السلع.

قال مستورد فضل عدم ذكر اسمه، إن البنوك شددت السؤال عن مصدر العملة منذ 4 أيام، بعدما كانت تقبل بسيولة دولارية من المستوردين والشركات دون السؤال عن مصدرها، الأمر الذى أدى إلى تسريع فتح اعتماد مستندى بـ 120%، مقابل التنازل عن 20% بسعر العملة المحلية، ما أضاف أعباءا جديدة على أسعار السلع.

((غالى)): 15% انخفاضًا متوقعًا بأسعار مواد البناء

وقال إبراهيم غالى عضو شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار مواد البناء مرشحة للتراجع بنسبة تتراوح بين 10 و15% بعد صعود الأسعار لـ 25% منذ بداية العام الجارى عقب تخطى سعر الدولار فى السوق الموازى حاجز الـ 65 جنيها.

أضاف لـ ((البورصة))، أن تراجع سعر العملة ينشط عجلة تشغيل المصانع فى حال استقرارها عند المستوى الحالى.. خاصة أن أوضاع السوق واضطرابات البحر الأحمر أجبرت شركات على وقف حركة البيع لصعوبة حساب التكاليف.

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية مرهون بنسبة مدخلات الإنتاج المستوردة فى كل جهاز كهربائى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات هى المستفيد الأول من تراجع سعر العملة فى السوق الموازى لدورها فى تنشيط حركة المبيعات عبر انعكاس ذلك على السعر النهائى للمنتج.

وذكر رئيس الشعبة أن آخر ارتفاع سجله القطاع تراوح بين 20 و25% نتيجة اضطرابات حركة الملاحة فى البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية فى السوق الموازى.

وتوقع وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى للبلاستيك، أن تلجأ شركته إلى تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 25 و30%، وسيتم إعادة عملية التسعير خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الاستمرار فى تراجع سعر العملة الأجنبية سيدفع الشركة إلى زيادة حركة التشغيل وسيدعم خطة الشركة على ضخ استثمارات جديدة فى أعمال توسعية.

الملوانى: نتائج التراجع ستظهر مع مرونة سعر الصرف

وقال الدكتور إيهاب السقا، رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة هوبك للصناعات المطاطية، إن جميع المتعاملين بالسوق ينتظرون استقرار الأوضاع من أجل إعادة تسعير المنتجات.

أضاف لـ ((البورصة))، أن شركة هوبك للصناعات كانت تسعر منتجاتها بمعدل سنوي، لكن نتيجة الأحداث الأخيرة من تقلبات أسعار المواد الخام وارتفاعها أصبح من الصعب الاستمرار على الطريقة الحالية ((ويتم التسعير كلما طرأت مستجدات على السوق)).

أشار إلى أن الشركة رفعت أسعارها منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بنسبة 20%، كما بدأت تعتمد على المنتج المحلى بسبب المشكلات التى تسببت فيها حجز البضائع بالموانئ.

وقال محمد حامد، أحد المسؤولين بشركة جاد لتجارة الأسمنت، إن أسعار الحديد والأسمنت ستتراجع خلال الفترة المقبلة فى حالة استمر الدولار فى السوق الموازى فى التراجع.

أضاف لـ ((البورصة)):((عندما كان الدولار فى السوق السوداء عند مستوى 40 جنيها كان سعر طن الأسمنت يباع بـ1900 جنيه، ولكن سعر الطن وصل لـ 2350 جنيهًا حاليًا”.

قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نتائج انخفاض الدولار فى السوق الموازى ستظهر تأثيرها مع مرونة سعر الصرف، وتوفر الغطاء النقدى اللازم لتنفيذ العمليات الاستيرادية من قبل البنوك. أضاف لـ”البورصة”، أن الاستيراد لا يمثل جزءا كبيرا من الأزمة، ولكن انقضاض الأفراد على تحويل أموالهم إلى دولار وذهب بسبب تخوفهم من هبوط جديد فى أسعار العملة المحلية هى الدافع الأكبر للأوضاع الحالية. نجيب: 800 جنيه تراجعا بأسعار الذهب بعد هبوط الدولار قال على الحريرى، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هبوط الدولار الموازى بنسبة 25% من قمة تخطت حاجز 70 جنيهًا للدولار الواحد، جهود إيجابية للقطاع المصرفى. أضاف لـ”البورصة”، أن مؤشرات ضخ سيولة دولارية فى رأس الحكمة بنحو 22 مليار دولار، بجانب الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، كلها عوامل أسفرت على سقوط الدولار الموازى خلال الأيام الماضية. قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن الهبوط العنيف فى أسعار الذهب منذ أيام، مرتبط بتراجع الدولار فى السوق الموازى. أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 3300 جنيهًا، وعيار 24 نحو 3771 جنيهًا، وعيار 14وعيار 18 2829 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 26790 جنيها، وسجلت الشاشة العالمية للأونصة نحو 2023 دولارًا للأوقية. وخسرت أسعار الذهب نحو 800 جنيه للجرام خلال أسبوع، بعد وصول العيار 21 إلى 4100 جنيه للجرام، وفقا لتجار صاغة. قال محمد عبدالحميد، رئيس شركة المؤمن للأعلاف، إن مصانع الأعلاف أرسلت لعملائها أول أمس، كشف بإنخفاضات تتراوح بين 500 وألف جنيه للطن، مدعومة بتراجع أسعار الدولار فى السوق الموازى. أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الخامات تأثرت بالهبوط العنيف الذى ضرب أسعار الدولار الموازى خلال الأيام الماضية، لينخفض سعر طن الصويا بنحو 6 آلاف جنيه للطن مسجلا نحو 39.6 ألف جنيه للطن، مقابل 45.6 ألف جنيه. بينما خسرت أسعار الذرة نحو 1.5 ألف جنيه للطن، لتسجل أسعار الذرة الأوكرانية نحو 18.3 ألف جنيه للطن. لفت إلى أن الانخفاضات ليست بحجم الارتفاعات التى ضربت الأسعار مع صعود سعر الصرف الموازى وتظل هناك نسبة تحوط من المصانع لحين استقرار سعر الصرف.