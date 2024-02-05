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مارك زوكربيرج يضيف 28 مليار دولار لثروته في يوم واحد

2/5/2024 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أضاف الملياردير "مارك زوكربيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، قدرًا هائلًا من الثروة في يوم واحد، بفضل الارتفاع الصاروخي لسعر سهم مشغلة منصات" /> الإثنين, فبراير 5, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى مارك زوكربيرج يضيف 28 مليار دولار لثروته في يوم واحد كتب : البورصة خاص الإثنين 5 فبراير 2024

مارك زوكربيرج

أضاف الملياردير“مارك زوكربيرج“، الرئيس التنفيذي لشركة“ميتا بلاتفورمز”، قدرًا هائلًا من الثروة في يوم واحد، بفضل الارتفاع الصاروخي لسعر سهم مشغلة منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبارًا من إغلاق الجمعة، أصبحت ثروة“زوكربيرج” عند أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق بعدما ارتفع سهم“ميتا” بأكثر من 20% في نفس اليوم استجابة للنتائج المالية الفصلية التي جاءت أفضل من التوقعات.

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وارتفعت ثروة مؤسس“ميتا” بنسبة 22% أو ما قدره تقريبًا 28 مليار دولار في يوم الجمعة، لتزداد مكاسبه من الثروة منذ بداية العام إلى أكثر من 42 مليار دولار، وتصل إجمالًا إلى 170 مليار دولار، تجعله رابع أغنى رجل في العالم.

ارتفعت ثروة“زوكربيرج” بنحو 14 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى إغلاق الخميس، ما يعني أنه أضاف إلى ثروته أكثر من أي شخص آخر في العالم هذا العام حتى قبل مكاسب الجمعة الهائلة، وفقًا لبيانات مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.

وتأتي الزيادة الأخيرة في ثروته بعدما أضافت“ميتا” نحو 197 مليار دولار لقيمتها السوقية خلال تعاملات الجمعة، وهي الإضافة الأكبر لأي شركة في السوق الأمريكي، لتتجاوز إجمالًا 1.2 تريليون دولار.

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