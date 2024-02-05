(MENAFN
- Al-Borsa News) أضاف الملياردير "مارك زوكربيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، قدرًا هائلًا من الثروة في يوم واحد، بفضل الارتفاع الصاروخي لسعر سهم مشغلة منصات" />
الإثنين, فبراير 5, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى مارك زوكربيرج يضيف 28 مليار دولار لثروته في يوم واحد كتب : البورصة خاص الإثنين 5 فبراير 2024
مارك زوكربيرج
أضاف الملياردير“مارك زوكربيرج“، الرئيس التنفيذي لشركة“ميتا بلاتفورمز”، قدرًا هائلًا من الثروة في يوم واحد، بفضل الارتفاع الصاروخي لسعر سهم مشغلة منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبارًا من إغلاق الجمعة، أصبحت ثروة“زوكربيرج” عند أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق بعدما ارتفع سهم“ميتا” بأكثر من 20% في نفس اليوم استجابة للنتائج المالية الفصلية التي جاءت أفضل من التوقعات.
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وارتفعت ثروة مؤسس“ميتا” بنسبة 22% أو ما قدره تقريبًا 28 مليار دولار في يوم الجمعة، لتزداد مكاسبه من الثروة منذ بداية العام إلى أكثر من 42 مليار دولار، وتصل إجمالًا إلى 170 مليار دولار، تجعله رابع أغنى رجل في العالم.
ارتفعت ثروة“زوكربيرج” بنحو 14 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى إغلاق الخميس، ما يعني أنه أضاف إلى ثروته أكثر من أي شخص آخر في العالم هذا العام حتى قبل مكاسب الجمعة الهائلة، وفقًا لبيانات مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.
وتأتي الزيادة الأخيرة في ثروته بعدما أضافت“ميتا” نحو 197 مليار دولار لقيمتها السوقية خلال تعاملات الجمعة، وهي الإضافة الأكبر لأي شركة في السوق الأمريكي، لتتجاوز إجمالًا 1.2 تريليون دولار.
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