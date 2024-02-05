Logi



الصفحة الرئيسية



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



منوعات



أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر مدبولى: إجراءات لضخ سيولة كبيرة بسوق النقد الأجنبي لحل نقص وارتفاع بعض أسعار السلع رئيس الوزراء يناقش مع“البنك الدولى” دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير “المركزي”: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار يناير الماضي

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر



الصفحة الرئيسية



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



منوعات



أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر مدبولى: إجراءات لضخ سيولة كبيرة بسوق النقد الأجنبي لحل نقص وارتفاع بعض أسعار السلع رئيس الوزراء يناقش مع“البنك الدولى” دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير “المركزي”: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار يناير الماضي

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر

MENAFN - Al-Borsa News) أضاف الملياردير "مارك زوكربيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، قدرًا هائلًا من الثروة في يوم واحد، بفضل الارتفاع الصاروخي لسعر سهم مشغلة منصات" /> الإثنين, فبراير 5, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى مارك زوكربيرج يضيف 28 مليار دولار لثروته في يوم واحد كتب : البورصة خاص الإثنين 5 فبراير 2024

مارك زوكربيرج

أضاف الملياردير“مارك زوكربيرج“، الرئيس التنفيذي لشركة“ميتا بلاتفورمز”، قدرًا هائلًا من الثروة في يوم واحد، بفضل الارتفاع الصاروخي لسعر سهم مشغلة منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبارًا من إغلاق الجمعة، أصبحت ثروة“زوكربيرج” عند أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق بعدما ارتفع سهم“ميتا” بأكثر من 20% في نفس اليوم استجابة للنتائج المالية الفصلية التي جاءت أفضل من التوقعات.

موضوعاتمليارا درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي “الاستثمار الأوروبي” يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا الاقتصاد الأمريكي .. ماذا تعني 4 أعوام جديدة من حكم بايدن ؟

وارتفعت ثروة مؤسس“ميتا” بنسبة 22% أو ما قدره تقريبًا 28 مليار دولار في يوم الجمعة، لتزداد مكاسبه من الثروة منذ بداية العام إلى أكثر من 42 مليار دولار، وتصل إجمالًا إلى 170 مليار دولار، تجعله رابع أغنى رجل في العالم.

ارتفعت ثروة“زوكربيرج” بنحو 14 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى إغلاق الخميس، ما يعني أنه أضاف إلى ثروته أكثر من أي شخص آخر في العالم هذا العام حتى قبل مكاسب الجمعة الهائلة، وفقًا لبيانات مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.

وتأتي الزيادة الأخيرة في ثروته بعدما أضافت“ميتا” نحو 197 مليار دولار لقيمتها السوقية خلال تعاملات الجمعة، وهي الإضافة الأكبر لأي شركة في السوق الأمريكي، لتتجاوز إجمالًا 1.2 تريليون دولار.