الاستثمار الأوروبي يقرض البرتغال 107 ملايين يورو لبناء مستشفى جديد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توجيه قرض للبرتغال بقيمة 107 ملايين يورو وذلك من أجل بناء مقر لتقديم خدمات الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يسهم في توزيع أفضل لتقديم الخدمات الصحية وجودتها ودعم التعليم العالي والبحث العلمي، مع إتاحة استخدام الموارد بكفاءة.

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وأشار إلى أنه تم تطوير مشروع المستشفى الجديد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وستحتوي على 875 سريرًا للمرضى شرق مدينة لشبونة، ليحل محل مرافق الرعاية الصحية الحالية الموجودة في وسط مدينة العاصمة البرتغالية.

ولفت إلى أن مقر المستشفى الجديد يمكن الوصول إليه بسهولة من مناطق الضواحي في مدينة لشبونة، بما في ذلك وسائل النقل العام، ويقدر إجمالي تكلفة المشروع حوالي 380 مليون يورو، ومن المقرر أن يبدأ البناء العام الجاري.

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