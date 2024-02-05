الاستثمار الأوروبي يقرض البرتغال 107 ملايين يورو لبناء مستشفى جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توجيه قرض للبرتغال بقيمة 107 ملايين يورو وذلك من أجل بناء مقر لتقديم خدمات الرعاية الصحية والبحث العلمي.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يسهم في توزيع أفضل لتقديم الخدمات الصحية وجودتها ودعم التعليم العالي والبحث العلمي، مع إتاحة استخدام الموارد بكفاءة.
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وأشار إلى أنه تم تطوير مشروع المستشفى الجديد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وستحتوي على 875 سريرًا للمرضى شرق مدينة لشبونة، ليحل محل مرافق الرعاية الصحية الحالية الموجودة في وسط مدينة العاصمة البرتغالية.
ولفت إلى أن مقر المستشفى الجديد يمكن الوصول إليه بسهولة من مناطق الضواحي في مدينة لشبونة، بما في ذلك وسائل النقل العام، ويقدر إجمالي تكلفة المشروع حوالي 380 مليون يورو، ومن المقرر أن يبدأ البناء العام الجاري.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812209
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