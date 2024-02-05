مصر للطيران: السوق الإيطالية من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس شركة مصر للطيران الطيار محمد موسى إن السوق الإيطالية من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب لمصر، فضلًا عن تنوع المقاصد السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية بـ(القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم).
جاء ذلك خلال مشاركة شركة مصر للطيران ممثلة في مكتبها الإقليمي بإيطاليا في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في إيطاليا، وذلك خلال الفترة (4 – 6) فبراير الجاري بمدينة ميلانو.
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وأضاف الطيار محمد موسى – وفقًا لبيان الشركة اليوم – أن مشاركة مصر للطيران بالمعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الشركة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين؛ لعرض أحدث خدمات الشركة وتطورات أسطول وشبكة تشغيل مصر للطيران الدولية والداخلية التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي.
وأوضح أن هذه المشاركة تأتي من أجل عرض ما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من تطورات، بجانب عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية لجذب مزيد من حركة الركاب الوافدة للمقاصد السياحية بمصر وحركة الركاب الدولية العابرة عبر مطار القاهرة الدولي، بخلاف التسويق للسياحة العلاجية بالتعاون مع مستشفى مصر للطيران.
من جانبه..قال مدير إقليمي لمصر للطيران في إيطاليا صلاح توفيق إن جناح الشركة شهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين وممثلي شركات السياحة في إيطاليا، وقد تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من حركة الركاب على مصر للطيران.
وأضاف أن المعرض شهد أيضًا توقيع مصر للطيران ممثلة في مكتبها الإقليمي في إيطاليا برتوكولات تعاون تجارية مع ممثلي كبري شركات السياحة في إيطاليا أثناء المعرض.
وخلال فعاليات المعرض، تم بحث فرص التعاون بين مصر للطيران ومنظمي الرحلات السياحية على التشغيل المباشر من روما وميلانو لبعض المقاصد السياحية في مصر بدءًا من موسم شتاء (2224 – 2025).
كما تم دعوة منظمي الرحلات السياحية إلى الترويج لمصر للطيران من خلال تنفيذ حملات دعائية مشتركة، وتنظيم زيارات تعريفية لممثلي شركات السياحية الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية في مصر، وتعريفهم بما تتمتع به الشركة من مقومات وتطور للخدمات وتنوع للأسطول وشبكة تشغيل مصر للطيران الدولية والداخلية.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812208
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