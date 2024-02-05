مصر للطيران: السوق الإيطالية من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب لمصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس شركة مصر للطيران الطيار محمد موسى إن السوق الإيطالية من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب لمصر، فضلًا عن تنوع المقاصد السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية بـ(القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم).

جاء ذلك خلال مشاركة شركة مصر للطيران ممثلة في مكتبها الإقليمي بإيطاليا في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في إيطاليا، وذلك خلال الفترة (4 – 6) فبراير الجاري بمدينة ميلانو.

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وأضاف الطيار محمد موسى – وفقًا لبيان الشركة اليوم – أن مشاركة مصر للطيران بالمعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الشركة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين؛ لعرض أحدث خدمات الشركة وتطورات أسطول وشبكة تشغيل مصر للطيران الدولية والداخلية التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي من أجل عرض ما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من تطورات، بجانب عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية لجذب مزيد من حركة الركاب الوافدة للمقاصد السياحية بمصر وحركة الركاب الدولية العابرة عبر مطار القاهرة الدولي، بخلاف التسويق للسياحة العلاجية بالتعاون مع مستشفى مصر للطيران.

من جانبه..قال مدير إقليمي لمصر للطيران في إيطاليا صلاح توفيق إن جناح الشركة شهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين وممثلي شركات السياحة في إيطاليا، وقد تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من حركة الركاب على مصر للطيران.

وأضاف أن المعرض شهد أيضًا توقيع مصر للطيران ممثلة في مكتبها الإقليمي في إيطاليا برتوكولات تعاون تجارية مع ممثلي كبري شركات السياحة في إيطاليا أثناء المعرض.

وخلال فعاليات المعرض، تم بحث فرص التعاون بين مصر للطيران ومنظمي الرحلات السياحية على التشغيل المباشر من روما وميلانو لبعض المقاصد السياحية في مصر بدءًا من موسم شتاء (2224 – 2025).

كما تم دعوة منظمي الرحلات السياحية إلى الترويج لمصر للطيران من خلال تنفيذ حملات دعائية مشتركة، وتنظيم زيارات تعريفية لممثلي شركات السياحية الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية في مصر، وتعريفهم بما تتمتع به الشركة من مقومات وتطور للخدمات وتنوع للأسطول وشبكة تشغيل مصر للطيران الدولية والداخلية.

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