سهم ماكدونالدز يهبط بالبورصة الأمريكية ومؤشرها يخسر أكثر من 400 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت البورصة الأمريكية تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مستهل تداولات الأسبوع، ليخسر مؤشرها الرئيسي أكثر من 400 نقطة وسط عمليات بيع مكثفة على عدد من الأسهم وفي مقدمتها سهم“ماكدونالدز” للوجبات السريعة عقب الإعلان عن نتائج مالية جاءت دون التوقعات خلال الربع الأخير من العام المنصرم بسبب تأثر حجم مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر“داوجونز” الرئيسي بمقدار 403.67 نقطة بما يعادل 1.04 في المائة ليصل إلى مستوى 38250.75 نقطة، فيما انخفض مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقا بمقدار 34.75 نقطة بنسبة 0.70 في المائة مسجلا مستوى 4923.86 نقطة.

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كما خسر مؤشر“ناسداك” التكنولوجي 126.83 نقطة بنسبة 0.81 في المائة ليصل إلى 15502.12 نقطة.

وأعلنت“ماكدونالدز”، في تقرير لها اليوم، أن إيراداتها سجلت 6.41 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل توقعات سجلت 6.45 مليار دولار

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 54 سنتا بما نسبته 0.75 في المائة لتبلغ 71.74 دولار للبرميل.

وبالنسبة للمعادن الثمينة، هبطت أسعارالعقود الآجلة للذهب بمقدار 22 دولارا بما نسبته 1.07 في المائة مسجلة مستوى 2031.70 دولار للأوقية.

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