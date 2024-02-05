سهم ماكدونالدز يهبط بالبورصة الأمريكية ومؤشرها يخسر أكثر من 400 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت البورصة الأمريكية تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مستهل تداولات الأسبوع، ليخسر مؤشرها الرئيسي أكثر من 400 نقطة وسط عمليات بيع مكثفة على عدد من الأسهم وفي مقدمتها سهم“ماكدونالدز” للوجبات السريعة عقب الإعلان عن نتائج مالية جاءت دون التوقعات خلال الربع الأخير من العام المنصرم بسبب تأثر حجم مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر“داوجونز” الرئيسي بمقدار 403.67 نقطة بما يعادل 1.04 في المائة ليصل إلى مستوى 38250.75 نقطة، فيما انخفض مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقا بمقدار 34.75 نقطة بنسبة 0.70 في المائة مسجلا مستوى 4923.86 نقطة.
موضوعات متعلقة
مليارا درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي “الاستثمار الأوروبي” يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا الاقتصاد الأمريكي .. ماذا تعني 4 أعوام جديدة من حكم بايدن ؟
كما خسر مؤشر“ناسداك” التكنولوجي 126.83 نقطة بنسبة 0.81 في المائة ليصل إلى 15502.12 نقطة.
وأعلنت“ماكدونالدز”، في تقرير لها اليوم، أن إيراداتها سجلت 6.41 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل توقعات سجلت 6.45 مليار دولار
وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 54 سنتا بما نسبته 0.75 في المائة لتبلغ 71.74 دولار للبرميل.
وبالنسبة للمعادن الثمينة، هبطت أسعارالعقود الآجلة للذهب بمقدار 22 دولارا بما نسبته 1.07 في المائة مسجلة مستوى 2031.70 دولار للأوقية.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.