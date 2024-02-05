Tuesday, 06 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض سهم تسلا بأكثر من 6% مع استمرار المخاوف بشأن نمو المبيعات

2/5/2024 2:22:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الإثنين، مع تركيز المستثمرين على المخاوف المتعلقة بالمبيعات وقدرة صانعة السيارات الكهربائية على مواصلة النمو.

وتراجع السهم بنسبة 6.25% إلى 176.16 دولار، في تمام الساعة 06:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 175.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

موضوعات متعلقة مليارا درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي “الاستثمار الأوروبي” يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا الاقتصاد الأمريكي .. ماذا تعني 4 أعوام جديدة من حكم بايدن ؟

وتجاوزت خسائر سهم“تسلا” منذ بداية العام 29%، حيث انخفض بأكثر من 12% في جلسة الخامس والعشرين من يناير، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية مخيبة للتوقعات.

وبلغت إيراداتها في الربع الرابع 25.17 مليار دولار وربحية السهم 71 سنتًا، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 25.60 مليار دولار و74 سنتًا على التوالي.

وسلمت 1.8 مليون سيارة كهربائية في عام 2023، بزيادة 40% تقريبًا عن عام 2022، لكن الشركة حذرت من تراجع معدل النمو بشكل ملحوظ في عام 2024.

على جانب آخر، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، استدعاء“تسلا” 2.2 مليون سيارة، أو ما يعادل جميع مركباتها في البلاد تقريبًا، إثر مشكلة في الأضواء التحذيرية.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107812206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث