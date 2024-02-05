انخفاض سهم تسلا بأكثر من 6% مع استمرار المخاوف بشأن نمو المبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الإثنين، مع تركيز المستثمرين على المخاوف المتعلقة بالمبيعات وقدرة صانعة السيارات الكهربائية على مواصلة النمو.
وتراجع السهم بنسبة 6.25% إلى 176.16 دولار، في تمام الساعة 06:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 175.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.
موضوعات متعلقة
مليارا درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي “الاستثمار الأوروبي” يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا الاقتصاد الأمريكي .. ماذا تعني 4 أعوام جديدة من حكم بايدن ؟
وتجاوزت خسائر سهم“تسلا” منذ بداية العام 29%، حيث انخفض بأكثر من 12% في جلسة الخامس والعشرين من يناير، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية مخيبة للتوقعات.
وبلغت إيراداتها في الربع الرابع 25.17 مليار دولار وربحية السهم 71 سنتًا، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 25.60 مليار دولار و74 سنتًا على التوالي.
وسلمت 1.8 مليون سيارة كهربائية في عام 2023، بزيادة 40% تقريبًا عن عام 2022، لكن الشركة حذرت من تراجع معدل النمو بشكل ملحوظ في عام 2024.
على جانب آخر، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، استدعاء“تسلا” 2.2 مليون سيارة، أو ما يعادل جميع مركباتها في البلاد تقريبًا، إثر مشكلة في الأضواء التحذيرية.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.