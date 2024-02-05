انخفاض سهم تسلا بأكثر من 6% مع استمرار المخاوف بشأن نمو المبيعات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الإثنين، مع تركيز المستثمرين على المخاوف المتعلقة بالمبيعات وقدرة صانعة السيارات الكهربائية على مواصلة النمو.

وتراجع السهم بنسبة 6.25% إلى 176.16 دولار، في تمام الساعة 06:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 175.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وتجاوزت خسائر سهم“تسلا” منذ بداية العام 29%، حيث انخفض بأكثر من 12% في جلسة الخامس والعشرين من يناير، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية مخيبة للتوقعات.

وبلغت إيراداتها في الربع الرابع 25.17 مليار دولار وربحية السهم 71 سنتًا، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 25.60 مليار دولار و74 سنتًا على التوالي.

وسلمت 1.8 مليون سيارة كهربائية في عام 2023، بزيادة 40% تقريبًا عن عام 2022، لكن الشركة حذرت من تراجع معدل النمو بشكل ملحوظ في عام 2024.

على جانب آخر، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، استدعاء“تسلا” 2.2 مليون سيارة، أو ما يعادل جميع مركباتها في البلاد تقريبًا، إثر مشكلة في الأضواء التحذيرية.

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