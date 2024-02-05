مسؤول بالفيدرالي لا يستبعد خفض الفائدة في شهر مارس رغم تصريحات باول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لم يستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو صراحة خفض سعر الفائدة في شهر مارس، مشيرًا إلى الحاجة فقط للحصول على مزيد من البيانات الإيجابية التي قد تدعم القرار، رغم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي خالفت توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقال“أوستن جولسبي” في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الإثنين:“لقد حصلنا على سبعة أشهر من تقارير التضخم الجيدة جدًا، والتي جاءت بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي أو حتى أقل منه”.
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وأضاف“جولسبي” أن الحصول على المزيد من تلك البيانات الإيجابية، يعني السير على الطريق الصحيح، موضحًا أن شروط الائتمان شددت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بالفعل.
وكرر“جولسبي” أنه لا يريد الالتزام بقرار محدد قبل أسابيع من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مؤكدًا أنه لا يريد التكهن بإمكانية خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في مرحلة ما.
وفي مقابلة أجريت الخميس الماضي مع برنامج 60 دقيقة على شبكة“سي بي إس”، رجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” انتظار صناع السياسات إلى ما بعد اجتماع مارس لخفض أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812205
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