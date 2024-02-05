مسؤول بالفيدرالي لا يستبعد خفض الفائدة في شهر مارس رغم تصريحات باول

MENAFN - Al-Borsa News) لم يستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو صراحة خفض سعر الفائدة في شهر مارس، مشيرًا إلى الحاجة فقط للحصول على مزيد من البيانات الإيجابية التي قد تدعم القرار، رغم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي خالفت توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال“أوستن جولسبي” في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الإثنين:“لقد حصلنا على سبعة أشهر من تقارير التضخم الجيدة جدًا، والتي جاءت بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي أو حتى أقل منه”.

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وأضاف“جولسبي” أن الحصول على المزيد من تلك البيانات الإيجابية، يعني السير على الطريق الصحيح، موضحًا أن شروط الائتمان شددت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بالفعل.

وكرر“جولسبي” أنه لا يريد الالتزام بقرار محدد قبل أسابيع من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مؤكدًا أنه لا يريد التكهن بإمكانية خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في مرحلة ما.

وفي مقابلة أجريت الخميس الماضي مع برنامج 60 دقيقة على شبكة“سي بي إس”، رجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” انتظار صناع السياسات إلى ما بعد اجتماع مارس لخفض أسعار الفائدة.

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