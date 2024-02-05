البورصة تحول دفتها للصعود مع توقعات باقتراب نهاية التصحيح

رجح متعاملون فى البورصة المصرية ، استمرار محاولات تماسك الأداء الصاعد لمؤشرات السوق خلال الجلسات القادمة، مع تذبذب سعر الدولار فى السوق الموازية واستمرار التحوط من المخاطر بالشراء فى الأسهم كأحد آليات حفظ قيمة الأصول، لكن الخبراء أكدوا أن عمليات التصحيح العنيف مازالت تؤثر على أداء أغلب الأسهم.

ذكر المحللون أن الانتقائية والحذر فى التعاملات أفضل طرق التعامل فى الأسهم بأوقات التذبذبات المرتفعة، على أن تكون أغلب العمليات فى إطار المتاجرات السريعة أو ذات أجل قصير.

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سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 27666 نقطة بنهاية جلسة أمس الإثنين، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.09% لمستوى 6823 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.1% إلى مستوى 9582 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 1.25% عند مستوى 33484 نقطة.

وتوقع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 30500 نقطة على المدى المتوسط، وخاصةً بعد النجاح فى تخطى مستوى الدعم 27500 نقطة خلال تداولات أمس الاثنين.

وأضاف أن مستوى المقاومة 30500 هام ومنطقة اختبار حقيقية للمؤشر الرئيسى، مشيراً إلى أن الأسهم المكونة للمؤشر استطاعت دفعه نحو الصعود، على الرغم من الضغوط البيعية القوية على سهم البنك التجارى الدولى، ونصح المستثمرين بالقيام بعمليات متاجرة سريعة مع المحافظة على مستويات إيقاف الخسائر.

شهد السوق قيم تداولات 6.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 178 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 115 سهما وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“أسكوم” بنسبة 16.33%، و”برايم القابضة” بنسبة 15.05%.

وتراجعت أسعار 38 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الكابلات الكهربائية” بنحو 4.46%، وسهم“جى إم سى” بنحو 4.74%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى 0.3%، إلى مستوى 1.98 تريليون جنيه.

توقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة رئيسية 28 ألف نقطة وصولاً لمستوى مقاومة 28500 نقطة، لافتاً إلى أن اختراق هذا المنطقة يدفع المؤشر لمزيد من الصعود ليختبر 29 ألف نقطة ثم 29850 نقطة.

وأوضح أن المؤشر شهد تباينًا فى أداء الأسهم المكونة له خلال تداولات أمس، ما يؤكد على توجه المتعاملين للانتقاء الأسهم بأسعار منخفضة فى ظل استمرار التصحيح الهابط، مع تبادل الأدوار والذى يعد مصدر من مصادر الإستمرارية.

ونصح المستثمرين بمتابعة أداء المؤشر الرئيسى عند مستوى المقاومة 28500 نقطة فى حال الوصول إليها وبناء مراكز شرائية فى الأسهم التى تشهد إنخفاضات ومتوقع صعودها مرة أخرى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 100 مليون جنيه و179 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.38% و3.36%، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 279 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 91.25%.

وسجل الأفراد 74.99% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 925 مليون جنيه و18 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 2 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 25% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 81.7 مليون جنيه و181 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء بقيمة 1.2 مليار جنيه.