البورصة تحول دفتها للصعود مع توقعات باقتراب نهاية التصحيح

(MENAFN
- Al-Borsa News) فراج: التراجع فرصة لانتقاء الأسهم بأسعار منخفضة
رجح متعاملون فى البورصة المصرية ، استمرار محاولات تماسك الأداء الصاعد لمؤشرات السوق خلال الجلسات القادمة، مع تذبذب سعر الدولار فى السوق الموازية واستمرار التحوط من المخاطر بالشراء فى الأسهم كأحد آليات حفظ قيمة الأصول، لكن الخبراء أكدوا أن عمليات التصحيح العنيف مازالت تؤثر على أداء أغلب الأسهم.
ذكر المحللون أن الانتقائية والحذر فى التعاملات أفضل طرق التعامل فى الأسهم بأوقات التذبذبات المرتفعة، على أن تكون أغلب العمليات فى إطار المتاجرات السريعة أو ذات أجل قصير.
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سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 27666 نقطة بنهاية جلسة أمس الإثنين، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.09% لمستوى 6823 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.1% إلى مستوى 9582 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 1.25% عند مستوى 33484 نقطة.
وتوقع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 30500 نقطة على المدى المتوسط، وخاصةً بعد النجاح فى تخطى مستوى الدعم 27500 نقطة خلال تداولات أمس الاثنين.
وأضاف أن مستوى المقاومة 30500 هام ومنطقة اختبار حقيقية للمؤشر الرئيسى، مشيراً إلى أن الأسهم المكونة للمؤشر استطاعت دفعه نحو الصعود، على الرغم من الضغوط البيعية القوية على سهم البنك التجارى الدولى، ونصح المستثمرين بالقيام بعمليات متاجرة سريعة مع المحافظة على مستويات إيقاف الخسائر.
شهد السوق قيم تداولات 6.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 178 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 115 سهما وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“أسكوم” بنسبة 16.33%، و”برايم القابضة” بنسبة 15.05%.
وتراجعت أسعار 38 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الكابلات الكهربائية” بنحو 4.46%، وسهم“جى إم سى” بنحو 4.74%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى 0.3%، إلى مستوى 1.98 تريليون جنيه.
توقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة رئيسية 28 ألف نقطة وصولاً لمستوى مقاومة 28500 نقطة، لافتاً إلى أن اختراق هذا المنطقة يدفع المؤشر لمزيد من الصعود ليختبر 29 ألف نقطة ثم 29850 نقطة.
وأوضح أن المؤشر شهد تباينًا فى أداء الأسهم المكونة له خلال تداولات أمس، ما يؤكد على توجه المتعاملين للانتقاء الأسهم بأسعار منخفضة فى ظل استمرار التصحيح الهابط، مع تبادل الأدوار والذى يعد مصدر من مصادر الإستمرارية.
ونصح المستثمرين بمتابعة أداء المؤشر الرئيسى عند مستوى المقاومة 28500 نقطة فى حال الوصول إليها وبناء مراكز شرائية فى الأسهم التى تشهد إنخفاضات ومتوقع صعودها مرة أخرى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 100 مليون جنيه و179 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.38% و3.36%، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 279 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 91.25%.
وسجل الأفراد 74.99% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 925 مليون جنيه و18 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 2 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 25% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 81.7 مليون جنيه و181 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء بقيمة 1.2 مليار جنيه.
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