احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال يناير الماضى ليسجل 35.25 مليار دولار بزيادة حوالى 30 مليون دولار، فيما زادت الاحتياطيات غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية نحو 257 مليون دولار لتصل إلى 6.64 مليار دولار.

ورفع البنك توظيفات الاحتياطى فى حقوق السحب الخاصة 13.2% لتصل إلى 367 مليون دولار مقارنة مع 36 مليون دولار فى ديسمبر.

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ومن المنتظر أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولى نحو 6.7 مليار دولار خلال العام الحالى ما بين عمولات وأقساط ديون.

وفى الوقت نفسه، انخفضت قيمة توظيفات البنك فى الذهب خلال يناير 1.2%، إذ سجلت 8.337 مليار دولار الشهر الماضى مقارنة مع 8.4 مليار دولار فى ديسمبر 2023.

لكن إجمالى احتياطى الذهب المُدرج باحتياطى النقد الأجنبى ارتفع 7.2% مُسجلًا نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة مع 7.7 مليار دولار فى يناير 2023، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.

وقدر بنك الاستثمار الأمريكى، جولدمان ساكس، فى تقرير بحثى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.

وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومن المقرر أن تُعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم، وتوقع أن يكون البرنامج ممولًا بنحو 12 مليار دولار ما بين 7 مليارات من صندوق النقد و5 مليارات أخرى تمويلات مُصاحبة.

وشدد على أن الهدف الفورى لبرنامج مصر مع صندوق النقد يجب أن يكون استعادة الثقة فى الرؤية المستقبلية للتمويل الخارجى لمصر.