احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال يناير الماضى ليسجل 35.25 مليار دولار بزيادة حوالى 30 مليون دولار، فيما زادت الاحتياطيات غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية نحو 257 مليون دولار لتصل إلى 6.64 مليار دولار.
ورفع البنك توظيفات الاحتياطى فى حقوق السحب الخاصة 13.2% لتصل إلى 367 مليون دولار مقارنة مع 36 مليون دولار فى ديسمبر.
موضوعات متعلقة
مدبولى: إجراءات لضخ سيولة كبيرة بسوق النقد الأجنبي لحل نقص وارتفاع بعض أسعار السلع رئيس الوزراء يناقش مع“البنك الدولى” دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة البورصة تغلق على ارتفاع 0.33% بدعم صافي مشتريات محلية 1.2 مليار جنيه
ومن المنتظر أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولى نحو 6.7 مليار دولار خلال العام الحالى ما بين عمولات وأقساط ديون.
وفى الوقت نفسه، انخفضت قيمة توظيفات البنك فى الذهب خلال يناير 1.2%، إذ سجلت 8.337 مليار دولار الشهر الماضى مقارنة مع 8.4 مليار دولار فى ديسمبر 2023.
لكن إجمالى احتياطى الذهب المُدرج باحتياطى النقد الأجنبى ارتفع 7.2% مُسجلًا نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة مع 7.7 مليار دولار فى يناير 2023، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.
وقدر بنك الاستثمار الأمريكى، جولدمان ساكس، فى تقرير بحثى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومن المقرر أن تُعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم، وتوقع أن يكون البرنامج ممولًا بنحو 12 مليار دولار ما بين 7 مليارات من صندوق النقد و5 مليارات أخرى تمويلات مُصاحبة.
وشدد على أن الهدف الفورى لبرنامج مصر مع صندوق النقد يجب أن يكون استعادة الثقة فى الرؤية المستقبلية للتمويل الخارجى لمصر.
MENAFN05022024000202011048ID1107812203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.