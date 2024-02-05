رئيسا النمسا والجبل الأسود يبحثان توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يوم الخميس المقبل مع رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، الذي سيبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، سبل دعم العلاقات الثنائية وتسهيل مفاوضات الجبل الأسود ودول غرب البلقان الست إلى عضوية الاتحاد الأوروبي .
وقال قصر هوفبورج الرئاسي – في بيان، اليوم الاثنين –“إن الرئيس النمساوي سوف يقيم مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجبل الأسود كما سيحضرا معا مساء الخميس الحفل السنوي لدار أوبرا فيينا.
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ومن جانب أخر، يلقي رئيس الجبل الأسود مساء بعد غد الأربعاء محاضرة في مقر الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية تحت عنوان“توسعة الاتحاد الأوروبي تحقق الاستقرار”، بحضور عدد كبير من السفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية في فيينا.
يشار الى أن النمسا تقوم بدور الوسيط مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل مفاوضات دول غرب البلقان الست للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812202
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