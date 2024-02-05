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رئيسا النمسا والجبل الأسود يبحثان توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل

2/5/2024 2:22:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يبحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يوم الخميس المقبل مع رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، الذي سيبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، سبل دعم العلاقات الثنائية وتسهيل مفاوضات الجبل الأسود ودول غرب البلقان الست إلى عضوية الاتحاد الأوروبي .

وقال قصر هوفبورج الرئاسي – في بيان، اليوم الاثنين –“إن الرئيس النمساوي سوف يقيم مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجبل الأسود كما سيحضرا معا مساء الخميس الحفل السنوي لدار أوبرا فيينا.

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ومن جانب أخر، يلقي رئيس الجبل الأسود مساء بعد غد الأربعاء محاضرة في مقر الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية تحت عنوان“توسعة الاتحاد الأوروبي تحقق الاستقرار”، بحضور عدد كبير من السفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية في فيينا.

يشار الى أن النمسا تقوم بدور الوسيط مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل مفاوضات دول غرب البلقان الست للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107812202

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