جولدمان ساكس: إنفيديا هي المعيار الذهبي لصناعة الرقائق في المستقبل

MENAFN - Al-Borsa News) يعتقد بنك“جولدمان ساكس” أن شركة“إنفيديا” ستظل بمثابة المعيار الذهبي لصناعة الرقائق في المستقبل المنظور نظرًا لعروضها القوية من الأجهزة والبرامج، والأهم من ذلك، الوتيرة التي تواصل بها الابتكار، في ظل التوقعات المتفائلة بشأن الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وسلط محللو“جولدمان ساكس” الضوء على النمو الهائل في حصة“إنفيديا” السوقية في قطاع حوسبة مراكز البيانات، من حوالي 15% قبل خمس سنوات إلى 75% اليوم، مع ارتفاع متوقع في الإيرادات بنسبة 19.8% في عام 2024 و21% في عام 2025.

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ورفع“توشيا هاري” المحلل لدى المقرض الأمريكي، السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” خلال العام القادم إلى 800 دولارًا من 625 دولارًا، ما يعني قفزة محتملة بنسبة 21% من المستويات الحالية، مع الحفاظ على التوصية بالشراء، بحسب“بيزنس إنسايدر”.

وزادت قيمة سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الإثنين، بنسبة 3.3% إلى 683.31 دولار في تمام الساعة 07:42 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يجعله بصدد تحقيق إغلاق قياسي جديد للمرة السادسة عشرة منذ بداية العام، إذا تجاوز المستوى السابق المسجل في 2 فبراير (661.60 دولار).

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