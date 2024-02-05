جولدمان ساكس: إنفيديا هي المعيار الذهبي لصناعة الرقائق في المستقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتقد بنك“جولدمان ساكس” أن شركة“إنفيديا” ستظل بمثابة المعيار الذهبي لصناعة الرقائق في المستقبل المنظور نظرًا لعروضها القوية من الأجهزة والبرامج، والأهم من ذلك، الوتيرة التي تواصل بها الابتكار، في ظل التوقعات المتفائلة بشأن الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وسلط محللو“جولدمان ساكس” الضوء على النمو الهائل في حصة“إنفيديا” السوقية في قطاع حوسبة مراكز البيانات، من حوالي 15% قبل خمس سنوات إلى 75% اليوم، مع ارتفاع متوقع في الإيرادات بنسبة 19.8% في عام 2024 و21% في عام 2025.
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ورفع“توشيا هاري” المحلل لدى المقرض الأمريكي، السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” خلال العام القادم إلى 800 دولارًا من 625 دولارًا، ما يعني قفزة محتملة بنسبة 21% من المستويات الحالية، مع الحفاظ على التوصية بالشراء، بحسب“بيزنس إنسايدر”.
وزادت قيمة سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الإثنين، بنسبة 3.3% إلى 683.31 دولار في تمام الساعة 07:42 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يجعله بصدد تحقيق إغلاق قياسي جديد للمرة السادسة عشرة منذ بداية العام، إذا تجاوز المستوى السابق المسجل في 2 فبراير (661.60 دولار).
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812201
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