Tuesday, 06 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جولدمان ساكس: إنفيديا هي المعيار الذهبي لصناعة الرقائق في المستقبل

2/5/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعتقد بنك“جولدمان ساكس” أن شركة“إنفيديا” ستظل بمثابة المعيار الذهبي لصناعة الرقائق في المستقبل المنظور نظرًا لعروضها القوية من الأجهزة والبرامج، والأهم من ذلك، الوتيرة التي تواصل بها الابتكار، في ظل التوقعات المتفائلة بشأن الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وسلط محللو“جولدمان ساكس” الضوء على النمو الهائل في حصة“إنفيديا” السوقية في قطاع حوسبة مراكز البيانات، من حوالي 15% قبل خمس سنوات إلى 75% اليوم، مع ارتفاع متوقع في الإيرادات بنسبة 19.8% في عام 2024 و21% في عام 2025.

موضوعات متعلقة مليارا درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي “الاستثمار الأوروبي” يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا الاقتصاد الأمريكي .. ماذا تعني 4 أعوام جديدة من حكم بايدن ؟

ورفع“توشيا هاري” المحلل لدى المقرض الأمريكي، السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” خلال العام القادم إلى 800 دولارًا من 625 دولارًا، ما يعني قفزة محتملة بنسبة 21% من المستويات الحالية، مع الحفاظ على التوصية بالشراء، بحسب“بيزنس إنسايدر”.

وزادت قيمة سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الإثنين، بنسبة 3.3% إلى 683.31 دولار في تمام الساعة 07:42 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يجعله بصدد تحقيق إغلاق قياسي جديد للمرة السادسة عشرة منذ بداية العام، إذا تجاوز المستوى السابق المسجل في 2 فبراير (661.60 دولار).

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107812201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث