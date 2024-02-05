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المجر تحصل على 490 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي خلال 2023

2/5/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد بنك الاستثمار الأوروبي توجيه حزمة قروض بقيمة 490 مليون يورو إلى المجر خلال العام الماضي فيما استهدف ثلثي هذه المبالغ التماسك الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشار بنك الاستثمار الاوروبي في بيان أنه ينظر لاقتصاد المجر بتفاؤل حذر بشأن مناخ الاستثمار، مع المخاوف الأساسية بما في ذلك عدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة.

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ولفت البنك إلى أن المصادر الرئيسية للقلق هي عدم اليقين الاقتصادي، والزيادة في تكاليف الطاقة، وتوافر الموظفين المهرة، حيث تنظر الشركات المجرية إنها اضطرت إلى مواجهة العديد من التحديات، إذ تكافح 97٪ من الشركات مع زيادة تكاليف الطاقة.

وذكر البنك أن حوالي 88٪ من الشركات يتبنى استراتيجيات تركز على توفير الطاقة وكفاءتها، وتتماشى مع التزام بنك الاستثمار الأوروبي بالممارسات المستدامة والمرونة الاقتصادية.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107812200

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