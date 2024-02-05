المجر تحصل على 490 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد بنك الاستثمار الأوروبي توجيه حزمة قروض بقيمة 490 مليون يورو إلى المجر خلال العام الماضي فيما استهدف ثلثي هذه المبالغ التماسك الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأشار بنك الاستثمار الاوروبي في بيان أنه ينظر لاقتصاد المجر بتفاؤل حذر بشأن مناخ الاستثمار، مع المخاوف الأساسية بما في ذلك عدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة.
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ولفت البنك إلى أن المصادر الرئيسية للقلق هي عدم اليقين الاقتصادي، والزيادة في تكاليف الطاقة، وتوافر الموظفين المهرة، حيث تنظر الشركات المجرية إنها اضطرت إلى مواجهة العديد من التحديات، إذ تكافح 97٪ من الشركات مع زيادة تكاليف الطاقة.
وذكر البنك أن حوالي 88٪ من الشركات يتبنى استراتيجيات تركز على توفير الطاقة وكفاءتها، وتتماشى مع التزام بنك الاستثمار الأوروبي بالممارسات المستدامة والمرونة الاقتصادية.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812200
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