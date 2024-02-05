استقرار الأسهم الأوروبية عند الإغلاق رغم تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية الأوروبية، في ظل تجدد مخاوف تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع، رغم تحسن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 483.6 نقطة، وسط خسائر لقطاعات الطاقة والتعدين والبنوك والسيارات، بالتزامن مع مكاسب لقطاع التكنولوجيا.

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وفي حين انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16904 نقاط، لم تتغير قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7612 نقطة، فيما استقرت قيمة“كاك” الفرنسي عند 7589 نقطة.

يأتي هذا مع ارتفاع عوائد السندات العشرية الألمانية والإيطالية والبريطانية بأكثر من 8 نقاط أساس عند 2.322%، و3.887%، و4.014% على الترتيب.

وارتفع مؤشر“سينتكس” الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى -12.9 نقطة في فبراير من -15.8 نقطة، وهو ما يتجاوز توقعات زيادته إلى -15 نقطة، وأوضح التقرير أن عملية التعافي تسير ببطء، لكن الوضع في ألمانيا“محفوف بالمخاطر”، حيث لا يزال أكبر اقتصاد في المنطقة، يشكل عبئًا عليها.

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