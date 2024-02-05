الاقتصاد الأمريكي .. ماذا تعني 4 أعوام جديدة من حكم بايدن ؟

MENAFN - Al-Borsa News) حتى مع احتساب التضخم فإن الاستثمار في مرافق التصنيع تضاعف

يركز معارضو الرئيس جو بايدن على سنه باعتباره شيئًا يجعله مرتبكًا وغير مؤهل في النهاية لتولي رئاسة الولايات المتحدة من جديد.

لكن المفارقة الكبرى في فترة الولاية الأولى للرئيس ذو ال81 عاماً هي أنه ترأس الحكومة الأمريكية الأكثر نشاطاً منذ نحو نصف قرن، وأطلق العنان لزيادة الإنفاق التي أدت إلى خفض معدل فقر الأطفال إلى النصف لفترة وجيزة، وأعاد الحياة للحركة النقابية المحاصرة، فضلا عن إنتاج سياسة صناعية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

موضوعاتمليارا درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي “الاستثمار الأوروبي” يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا استقرار الأسهم الأوروبية عند الإغلاق رغم تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

ثمة نقاشات كثيرة حول مزايا هذه الأمور، فقد كان الارتفاع الحاد في الإنفاق الفيدرالي سبباً في تفاقم المسار المالي المثير للقلق في البلاد.

كما أثارت الإعانات المقدمة للشركات للاستثمار في أمريكا غضب الحلفاء، وقد ينتهي بها الأمر إلى الضياع، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

لكن ليس هناك من ينكر أن العديد من هذه السياسات بدأت تؤثر بالفعل، فعلى سبيل المثال طفرة بناء المصانع، فحتى مع احتساب التضخم، فإن الاستثمار في مرافق التصنيع تضاعف في عهد بايدن، وارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

ماذا سيفعل بايدن في الولاية الثانية؟

يبدو شعار إعادة انتخاب بايدن،“يمكننا إنهاء المهمة”، أشبه بتعهد مقاول عقاري أكثر من كونه خطابا مثير للجدل السياسي.

ومع ذلك، إذا سمعنا ذلك من مستشاري الرئيس الحاليين والسابقين، فإن السياسات الاقتصادية لبايدن ترقى إلى مستوى ثورة اقتصادية لأمريكا، وستكون ثورة تتشكل بفعل الإيمان بالحكومة وانعدام الثقة في الأسواق.

ثمة خمسة عناصر تبرز وسط كل هذا، الأول هو الرغبة في تعزيز العمال، خاصة من خلال النقابات.

والعنصر الثاني هو زيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

والثالث يتعلق بسياسة المنافسة الأكثر صرامة لتقييد الشركات الكبرى.

العنصر الرابع وهو موجة من الاستثمار تهدف إلى جعل أمريكا أكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنتاجية.

أما العنصر الخامس والأخير، فهو يتعلق برغبة بايدن في فرض ضرائب على الشركات الكبيرة والأثرياء لدفع ثمن الكثير من هذه السياسات.

كما هو الحال مع أي رئيس، كانت أجندة بايدن حتى الآن مقيدة من قبل الكونجرس، وكانت العناصر الخمسة جميعها مدرجة ضمن مشروع قانون“إعادة البناء بشكل أفضل” البالغ قيمته 3.5 تريليون دولار، والذي دعمه الديمقراطيون في مجلس النواب خلال 2021، لكنه واجه انقسامًا في مجلس الشيوخ.

والنتيجة هي أن عنصر الاستثمار كان الجزء الأبرز من سياسات بايدن الاقتصادية الحالية، فهو يتألف من ثلاثة أجزاء من التشريعات تركز على البنية التحتية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

ومع ذلك، فإن التوقيع على ثلاثة مشاريع قوانين كبيرة للإنفاق تشكل فترة رئاسية مثمرة، كما أنها تضيف ما يصل إلى 2 تريليون دولار لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

إذا تولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة لفترة ثانية مع احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب أو فازوا بمجلس الشيوخ، أو ربما كليهما، يقول المستشارون إن تركيزه سيكون على الدفاع عن إنجازاته التشريعية.

ورغم أن الجمهوريين لن يتمكنوا من إلغاء حزمه الاستثمارية إذا لم يحتفظوا بالرئاسة، إلا أنهم قادرون على التخلص منها.

دعنا نتحدث أولاً عن قانون أشباه الموصلات.. فبجانب نحو 50 مليار دولار مخصصة لصناعة الرقائق، فقد كان هناك أيضًا نحو 200 مليار دولار لتمويل البحث وتطوير التقنيات المتطورة، من المواد المتقدمة إلى الحوسبة الكمومية.

لكن هذه الكمية الضخمة من النقود كانت مرخصة فقط، ولم يتم تخصيصها، مما يعني أن الأمر متروك للكونجرس لتمرير الميزانيات لتوفير المبلغ الموعود.

يعتبر التمويل الموجه إلى البنية التحتية وأشباه الموصلات أكثر أمانًا، لكن جزءًا كبيرًا منه سينفد بحلول 2028، قبل نهاية الولاية الرئاسية الثانية.

وبالتالي يمكن أن تتراجع الاستثمارات التي بدأت خلال العاميين الماضيين في حال غياب دون دعم الجمهوريين للتمويل، كما سكافح المنتجون ذوو التكلفة العالية للنجاه.

وربما لا يرى المنتقدون أي سبب لتخصيص كل هذه الأموال للتصنيع في حين أن الاقتصاد الحديث القائم على الخدمات المهنية والتقنية والعلمية يولد بالفعل الكثير من الوظائف ذات الأجور الجيدة.

لكن سيكون لدى بايدن بعض النفوذ إذا حاول الجمهوريون تخفيف سياساته.

ومن المقرر أن تنتهي العديد من التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أُقرت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب في نهاية 2025، ويريد الجمهوريون تجديدها، لتجنب ارتفاع معدلات ضريبة الدخل، لذلك، أحد الاحتمالات هو أن يتمكن بايدن من التوصل إلى اتفاق يوافق فيه على تمديد العديد من التخفيضات الضريبية مقابل دعم الجمهوريين في الكونجرس لبعض أولوياته، بما فيها إعاناته الصناعية، بغض النظر عن أن مثل هذا الاتفاق سيكون له أثر مالي كبير.

ويأمل البيت الأبيض أيضًا أن تطور برامج بايدن الاستثمارية زخمًا خاصًا بها.

ومن ناحية أخرى، هناك، من حيث المبدأ، دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للإنفاق الفيدرالي على العلوم والتكنولوجيا كوسيلة لحماية الميزة التنافسية الأمريكية على الصين.

ولهذا السبب، صوت عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، ولو أنهم أقلية، لصالح حزمة أشباه الموصلات.

ونظراً لهذه المجموعة من المصالح والنفوذ، فمن المرجح أن السياسات الصناعية التي حددت السياسات الاقتصادية لبايدن في الولاية الأولى للرئيس ستستمر خلال فترة ولايته الثانية، وإن كان ذلك في شكل أكثر محدودية إلى حد ما.

لكن ماذا لو كان بايدن أقل تقييدًا؟

لفهم النطاق المحتمل للسياسات الاقتصادية لبايدن، من الجيد أن نتساءل عما سيفعله الرئيس إذا انتهى الأمر بالديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

فبمجرد أن يتراجعوا عن ابتهاجهم بهذه النتيجة، سيعرف الفريق المحيط ببايدن أن لديهم نافذة محدودة لإنجاز أي شيء جدير بالملاحظة.

فبادئ ذي بدء، عليهم أن يتجهوا إلى السياسات الاجتماعية المتبقية ضمن مبادرة“البناء على نحو أفضل”، والتي تشمل الإعانات السخية لرعاية الأطفال، والإنفاق على رعاية المسنين، والإعفاء الضريبي الموسع للأسر التي لديها أطفال، وإجازة الأبوة المدفوعة الأجر.

وقد وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذه الأجندة بأنها“اقتصاديات جانب العرض الحديثة”، وهي تزعم أن الاستثمارات في التعليم ستجعل العمال الأمريكيين أكثر إنتاجية، فيما ستحرر الاستثمارات في الرعاية الناس، خاصة النساء، للعمل، مما يؤدي إلى قوة عمل أكبر.

لكنه سيكون مكلفا أيضًا، خاصة أنه هناك إنفاقا إضافيا لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، مما يزيد العجز الفيدرالي السنوي بمقدار 0.5% (الذي وصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023).

ولا شك أن التنفيذ سيكون صعبًا.

في الوقت نفسه، ربما ضاعف بايدن حجم سياساته التصنيعية في ولايته الأولى، فقد كانت الحوافز البالغ قيمتها 50 مليار دولار تقريبًا المخصصة لصناعة أشباه الموصلات بمثابة البداية، لكنها كانت صغيرة مقارنة بحجم الاستثمار المطلوب لمصانع الرقائق الكبيرة.

وأشار المستشارون إلى حزمة تمويل لاحقة، كما ستكون هناك أيضًا رغبة في صياغة تشريعات جديدة لتخفيف العقبات في تنفيذ السياسة الصناعية.

كيف يمكن دفع ثمن كل ذلك؟

أوضح بايدن منذ فترة طويلة أنه يرغب في زيادة الضرائب على الأغنياء، خاصة على الأسر التي تكسب أكثر من 400 ألف دولار سنويًا وعلى الشركات.

ويقول مستشارو الرئيس إنه يؤمن حقاً بالانضباط المالي، فعلى سبيل المثال ميزانيته للعام المالي الحالي ستخفض العجز بمقدار 3 تريليونات دولار خلال عقد، أو بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفقا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير ربحية.

ومع ذلك، يعتمد الخفض على ممارسة الديمقراطيين لضبط النفس مع زيادة إيرادات الضرائب، وهو أمر يصعب تخيله، كما تقول مايا ماكجينياس، من صندوق النقد الدولي.

ربما يكون بايدن أقل تأثراً إلى حد ما بالسياسات المحلية المرهقة المتعلقة بالصفقات التجارية في فترة ولايته الثانية، وسيكون أحد الاختبارات هو ما إذا كانت أمريكا وأوروبا ستتمكنان من إبرام اتفاقية للمعادن الحيوية، والعمل معًا لتأمين المدخلات اللازمة لإنتاج البطاريات والحد من الاعتماد على الموردين الصينيين.

لكن عدم ثقة بايدن الواضح في العولمة ربما يستبعد أي شيء أكثر طموحًا.

وكان القرار الذي اتخذه الرئيس في 26 يناير بإيقاف الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال بمثابة أحدث دليل على غرائزه الحمائية.

ويكاد يكون من المؤكد أنه سيحافظ على موقف متشدد تجاه الصين.

خلال فترة ولايته الأولى، كانت ثمة تكهنات بأنه سيخفض التعريفات الجمركية على الصين، لكن البعض يتحدث الآن عن التعديلات، أي خفض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية الأساسية، مع رفعها على منتجات التكنولوجيا الفائقة.

ويرى المؤيدون أن هذه السياسات ستجعل أمريكا أكثر مساواة، وتدفع صناعتها.

وبالنسبة لآخرين، فإنها تبدو وكأنها عودة إلى حكومة أكبر، مع تركيز عفا عليه الزمن على كل من التصنيع والنقابات، وهو ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الحلفاء.

كان بايدن متطرفاً على نحو غير متوقع في فترة ولايته الأولى، وإذا كانت استطلاعات الرأي تتجه نحوه، فقد يذهب أبعد من ذلك في فترة ولايته الثانية.