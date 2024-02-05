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الاستثمار الأوروبي يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا

2/5/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 140 مليون يورو لتمويل التحسينات في السلامة والمرونة التشغيلية في المطارات الإسبانية.

وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن أموال القرض ستخصص لمشاريع الابتكار وتكنولوجيا المعلومات عبر شبكة مطارات إسبانيا ومقرها الرئيسي في مدريد.

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وأوضح أن الاستثمارات الرئيسية التي سيتم تمويلها من قبل بنك الاستثمار الأوروبي هي مبادرات السلامة والأمن، بما في ذلك أعمال المدرج وإعادة تصميم ممرات السيارات بما يتماشى مع آخر التحديثات من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وترقيات أنظمة إضاءة مواقف الطائرات.

وأشار إلى أن التمويل يتم استخدامه أيضًا لاستثمارات متعلقة بتحديث نظام التحكم في الطوارئ، واستبدال جسور صعود الركاب، وتوريد وتركيب معدات كل ما يتصل بالأمن والسلامة.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107812197

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