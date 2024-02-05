الاستثمار الأوروبي يوجه 140 مليون يورو لتحديث مطارات أسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 140 مليون يورو لتمويل التحسينات في السلامة والمرونة التشغيلية في المطارات الإسبانية.
وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن أموال القرض ستخصص لمشاريع الابتكار وتكنولوجيا المعلومات عبر شبكة مطارات إسبانيا ومقرها الرئيسي في مدريد.
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وأوضح أن الاستثمارات الرئيسية التي سيتم تمويلها من قبل بنك الاستثمار الأوروبي هي مبادرات السلامة والأمن، بما في ذلك أعمال المدرج وإعادة تصميم ممرات السيارات بما يتماشى مع آخر التحديثات من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وترقيات أنظمة إضاءة مواقف الطائرات.
وأشار إلى أن التمويل يتم استخدامه أيضًا لاستثمارات متعلقة بتحديث نظام التحكم في الطوارئ، واستبدال جسور صعود الركاب، وتوريد وتركيب معدات كل ما يتصل بالأمن والسلامة.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107812197
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