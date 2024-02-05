Tuesday, 06 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحسينا لحياة مجتمعنا المحلي: كهرباء القدس تلتقي ممثلي بلدية بيرزيت ومخيم دير عمّار

2/5/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / عقدت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين، اجتماعين منفصلين مع بلدية بيرزيت ومخيم دير عمار لبحث سبل التعاون وسلسلة من المشاريع المشتركة.

وعُقد الاجتماع مع ممثلي بلدية بيرزيت في مقر فرع الشركة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور مدير فرع الشركة المهندس ثائر جرادات ومدير الدائرة الفنية المهندس سعيد ريان وعضوي بلدية بييرزيت، السيدين ذياب الأشعل وإسماعيل النبالي، وأيضًا بحضور منسق الهيئات المحلية السيد طارق حفظي .

وناقش الاجتماع سلسلة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل مشروع إعادة تأهيل شارع الأمير حسن، ورفع الطاقة الكهربائية لمقر البلدية وعدة مدارس في البلدة، بالإضافة إلى تطوير الشبكات في البلدة القديمة.

كما استقبل مدير فرع الشركة بمحافظة رام الله والبيرة المهندس ثائر جرادات وفداً من مخيم دير عمّار ممثلاً برئيس اللجنة الشعبية د. حسن صافي، وعضوي اللجنة السيدبن وجيه حدوش وعرفات زيد.




وخلال اللقاء عرضت الشركة المقترحات المطروحة لتحسين الخدمة الكهربائية، مع تكامل الجهود لتحسين جودة الخدمة في المخيم، وتم التطرق لأعمال الحفريات في حارة حِلس، حيث تم التركيز على تحقيق خدمات عالية الجودة والفعالية.

وأكد المهندس جرادات أن اللقاءين جاءا بهدف تطوير العلاقة الاستراتيجية بين الشركة المقدسية وبلدية بيرزيت و ممثلي مخيم دير عمّار، قائلاً: "نتطلع إلى تعاون مثمر لتحسين حياة مجتمعنا المحلي" .

ودعا الهيئات المحلية واللجان الشعبية في المخيمات لزيارة فروع الشركة التي ستبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع بهدف مناقشة أية قضايا قائمة والبحث عن حلول تلبي احتياجات الجميع بشكل مرضٍ لكافة الأطراف.

MENAFN05022024000205011050ID1107812187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث