تحسينا لحياة مجتمعنا المحلي: كهرباء القدس تلتقي ممثلي بلدية بيرزيت ومخيم دير عمّار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / عقدت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين، اجتماعين منفصلين مع بلدية بيرزيت ومخيم دير عمار لبحث سبل التعاون وسلسلة من المشاريع المشتركة.
وعُقد الاجتماع مع ممثلي بلدية بيرزيت في مقر فرع الشركة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور مدير فرع الشركة المهندس ثائر جرادات ومدير الدائرة الفنية المهندس سعيد ريان وعضوي بلدية بييرزيت، السيدين ذياب الأشعل وإسماعيل النبالي، وأيضًا بحضور منسق الهيئات المحلية السيد طارق حفظي .
وناقش الاجتماع سلسلة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل مشروع إعادة تأهيل شارع الأمير حسن، ورفع الطاقة الكهربائية لمقر البلدية وعدة مدارس في البلدة، بالإضافة إلى تطوير الشبكات في البلدة القديمة.
كما استقبل مدير فرع الشركة بمحافظة رام الله والبيرة المهندس ثائر جرادات وفداً من مخيم دير عمّار ممثلاً برئيس اللجنة الشعبية د. حسن صافي، وعضوي اللجنة السيدبن وجيه حدوش وعرفات زيد.
وخلال اللقاء عرضت الشركة المقترحات المطروحة لتحسين الخدمة الكهربائية، مع تكامل الجهود لتحسين جودة الخدمة في المخيم، وتم التطرق لأعمال الحفريات في حارة حِلس، حيث تم التركيز على تحقيق خدمات عالية الجودة والفعالية.
وأكد المهندس جرادات أن اللقاءين جاءا بهدف تطوير العلاقة الاستراتيجية بين الشركة المقدسية وبلدية بيرزيت و ممثلي مخيم دير عمّار، قائلاً: "نتطلع إلى تعاون مثمر لتحسين حياة مجتمعنا المحلي" .
ودعا الهيئات المحلية واللجان الشعبية في المخيمات لزيارة فروع الشركة التي ستبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع بهدف مناقشة أية قضايا قائمة والبحث عن حلول تلبي احتياجات الجميع بشكل مرضٍ لكافة الأطراف.
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