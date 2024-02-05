تحسينا لحياة مجتمعنا المحلي: كهرباء القدس تلتقي ممثلي بلدية بيرزيت ومخيم دير عمّار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / عقدت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين، اجتماعين منفصلين مع بلدية بيرزيت ومخيم دير عمار لبحث سبل التعاون وسلسلة من المشاريع المشتركة.

وعُقد الاجتماع مع ممثلي بلدية بيرزيت في مقر فرع الشركة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور مدير فرع الشركة المهندس ثائر جرادات ومدير الدائرة الفنية المهندس سعيد ريان وعضوي بلدية بييرزيت، السيدين ذياب الأشعل وإسماعيل النبالي، وأيضًا بحضور منسق الهيئات المحلية السيد طارق حفظي .

وناقش الاجتماع سلسلة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل مشروع إعادة تأهيل شارع الأمير حسن، ورفع الطاقة الكهربائية لمقر البلدية وعدة مدارس في البلدة، بالإضافة إلى تطوير الشبكات في البلدة القديمة.

كما استقبل مدير فرع الشركة بمحافظة رام الله والبيرة المهندس ثائر جرادات وفداً من مخيم دير عمّار ممثلاً برئيس اللجنة الشعبية د. حسن صافي، وعضوي اللجنة السيدبن وجيه حدوش وعرفات زيد.









وخلال اللقاء عرضت الشركة المقترحات المطروحة لتحسين الخدمة الكهربائية، مع تكامل الجهود لتحسين جودة الخدمة في المخيم، وتم التطرق لأعمال الحفريات في حارة حِلس، حيث تم التركيز على تحقيق خدمات عالية الجودة والفعالية.

وأكد المهندس جرادات أن اللقاءين جاءا بهدف تطوير العلاقة الاستراتيجية بين الشركة المقدسية وبلدية بيرزيت و ممثلي مخيم دير عمّار، قائلاً: "نتطلع إلى تعاون مثمر لتحسين حياة مجتمعنا المحلي" .



ودعا الهيئات المحلية واللجان الشعبية في المخيمات لزيارة فروع الشركة التي ستبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع بهدف مناقشة أية قضايا قائمة والبحث عن حلول تلبي احتياجات الجميع بشكل مرضٍ لكافة الأطراف.