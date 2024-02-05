الاحتلال يشن غارة عنيفة في جنوب لبنان
التاريخ
2/5/2024 10:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء الاثنين، غارة عنيفة على قرية بيت ليف في جنوب لبنان.
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