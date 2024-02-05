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الأونروا: إسرائيل تقصف قافلة مواد غذائية بغزة

2/5/2024 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قصف من البحر قافلة مساعدات غذائية كانت تستعد لدخول شمال قطاع غزة.
وقال مسؤول الوكالة في القطاع توماس وايت، في منشور على منصة اكس“هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية ولم يصب أحد بأذى”.

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