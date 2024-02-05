Monday, 05 February 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان صادر عن مديرية الأمن العام

2/5/2024 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة بضرورة الارتقاء بالجهود الوطنية التشاركية، نظمت مديرية الأمن العام اليوم، وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة، ورشة عمل بعنوان: "تعزيز التعاون المؤسسي بين مديرية الأمن العام ودائرة الجمارك الأردنية".
وافتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بحضور مدير عام الجمارك الاردنية، اللواء جمارك جلال القضاة، الورشة التي استضافتها مديرية الأمن العام، وشارك بها عدد من كبار ضباط الأمن العام والجمارك.
وأكد اللواء المعايطة أن التعاون بين مديرية الأمن العام ودائرة الجمارك يمثل امتدادًا للجهود التشاركية المبذولة للحفاظ على الأمن بأشكاله وأنواعه المختلفة، ضمن منظومة أمنية تتكامل فيها الأدوار بين القوات المسلحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك والمؤسسات المعنية كافة.
وأشار اللواء المعايطة إلى حرص مديرية الأمن العام على تعزيز التنسيق بمستوياته الاستراتيجية والعملياتية والتنفيذية، والمتواصلة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن جميع الإمكانيات المتوافرة لدى المديرية مسخرة لمساندة دائرة الجمارك وتمكينها من أداء واجباتها وفقاً لأفضل المعايير المعهودة عنها، لا سيما العمل في المعابر الحدودية، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات.
وأوضح اللواء المعايطة إلى أن الأمن العام والجمارك الاردنية ينفذان القوانين الناظمة لعملهما الموجه لخدمة المواطنين ويتقاطع في عديد من المجالات، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول إلى تنظيم تبادل المعلومات، وتوحيد مفاهيم العمل المشترك، وبيان نقاط القوة وفرص التحسين لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وإنفاذ سيادة القانون.
بدوره أكد اللواء جمارك جلال القضاة أن دائرة الجمارك الأردنية تتطلع نحو المزيد من التعاون والتنسيق الذي تم إطلاقه بين الأمن العام والجمارك في المجالات التدريبية والعملياتية، ولمسنا نتائجه وأثره الإيجابي على مخرجات العمل والأداء الوظيفي الموجه لخدمة المواطنين، وحماية المجتمع.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05022024000208011052ID1107811365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث