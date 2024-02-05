بن غفير: هناك مشكلة في تعامل الحكومة مع الإدارة الأميركية

بن غفير: هناك مشكلة في تعامل الحكومة مع الإدارة الأميركية
التاريخ
2/5/2024 10:10:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمر بن غفير ، مساء الاثنين ، ان هناك مشكلة في تعامل المجلس الوزاري المصغر مع الإدارة الأميركية.
وتابع : قلقون من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لأنها ستصل لحماس في نهاية المطاف.
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