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بن غفير: هناك مشكلة في تعامل الحكومة مع الإدارة الأميركية

2/5/2024 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمر بن غفير ، مساء الاثنين ، ان هناك مشكلة في تعامل المجلس الوزاري المصغر مع الإدارة الأميركية.


وتابع : قلقون من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لأنها ستصل لحماس في نهاية المطاف.

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