رفض زوجها العودة إلى المنزل لتناول الشاي.. فحاولت الانتحار

حاولت سيدة هندية الانتحار بعدما أعرب زوجها عن عدم قدرته على العودة إلى المنزل لتناول الشاي.

وأجرت المرأة، البالغة من العمر 28 عاماً، مكالمة فيديو مع زوجها قبل أن تحاول شنق نفسها في منزلها، وذلك حسبما أفاد موقع «تايمز أوف إينديا» الإخباري.

وأوضحت الشرطة في فادودارا، وهو تقسيم إداري لدولة الهند يتبع ولاية غوجارات، أن بلاغاً ورد إليها يفيد بأن امرأة اتصلت بزوجها، الذي يعمل طبيباً، وطلبت منه العودة إلى المنزل لتناول الشاي، إلا أنها حاولت إنهاء حياتها عندما لم يستطع تلبية طلبها.

وقال الزوج للشرطة إنه كان مشغولاً للغاية ولم يتمكن من العودة إلى المنزل، مشيراً إلى أنه أخبر زوجته بأنه لن يعود إلى المنزل.

وأضاف أن زوجته أجرت مكالمة فيديو معه تؤكد فيها أنها ستنهي حياتها، ملوِّحةً بوشاح استخدمته لشنق نفسها.

وذكرت التحقيقات أن الطبيب هرع إلى المنزل على أثر ذلك، حيث رأى زوجته معلَّقة في سقف المنزل بواسطة الوشاح، فأنقذها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.