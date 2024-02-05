منتدى الصحة العالمي يبحث أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة الصحية في المدن الحضرية

تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، منتدى الصحة العالمي الذي يجمع نخبة من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصحة والخبراء وأصحاب الشركات الكبرى في صناعة الأدوية وابتكارات الرعاية الصحية، في حوارات ونقاشات تهدف استكشاف العلاقة الوثيقة بين النمو الحضري وأولويات الصحة العالمية، والبحث عن حلول مبتكرة في هذا المجال من شأنها تشكيل مستقبل أفضل للمدن وتحقيق رفاهية المجتمعات.

ويركز المنتدى على التحديات التي تتشكل مع النمو الحضري غير المسبوق وما يفرضه من تغيرات عالمية سريعة، في المدن التي تعتبر مراكز التقدم والابتكار والتبادل الثقافي. ويحفز المنتدى التركيز على التحديات المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية، والقضايا البيئية، والأنماط الاجتماعية. نظراً لارتباط صحة سكان المناطق الحضرية، مع هدف استدامة مدن العالم ككل.

ويسعى منتدى الصحة العالمي إلى وضع العديد من القضايا الرئيسية في بؤرة التركيز العالمية، بما في ذلك، فهم ديناميكيات وتحديات الصحة الحضرية، واستكشاف حلول التخطيط الحضري المبتكرة، والتعاون من أجل صحة حضرية عادلة، وتسخير التكنولوجيا لتحقيق الرفاهية الحضرية، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للصحة الحضرية بما يتماشى مع الأولويات الصحية العالمية.

العويس: تمهيد الطريق لمستقبل الصحة

ويلقي معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الكلمة الافتتاحية للمنتدى والتي تركز على تمهيد الطريق لمستقبل الصحة في المناطق الحضرية، وفتح الباب لمساحات واسعة من النقاش حول محاور هذه القضية على المستوى العالمي.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات من خلال تنظيم منتدى الصحة العالمي في القمة العالمية للحكومات، على تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة من خلال جمع النخب العالمية لتشكيل واعتماد رؤية موحدة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، في خطوة تعكس التقدير العالمي لدور الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً.

وقال معاليه: "تتطلع القيادة الحكيمة للدولة إلى تعزيز استشراف المستقبل بمجال الرعاية الصحية وتطوير قدرات المنظومات الصحية، وترسيخ صحة الإنسان في الاستراتيجيات العالمية، من خلال تكاتف الجهود العالمية لوضع خطط تعزز الاستعداد والجاهزية، وفق نهج صحي موحد واستجابة متسقة للتحديات الصحية والارتقاء بأداء الأنظمة الصحية، مع التركيز على ضمان مستقبل أكثر إشراقًا وتحقيق جودة الحياة الصحية".

كما يلقي الدكتور تيدروس أدنوهام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة، بعنوان "الحفاظ على الغد: لماذا الاستثمار في الرعاية الصحية اليوم هو أولويتنا؟".

حلقات نقاشية متنوعة

وتضم جلسات المنتدى النقاشية جلسة بعنوان“الصحة الحضرية: التحديات والفرص والحلول” يشارك فيها كل من الدكتورة لجين القضماني رئيس الجمعية الطبية العالمية، وأندرو رزيبا الشريك والمدير التنفيذي لمؤسسة غالوب، والدكتور سيث بيركلي، كبير مستشاري الصحة الاستراتيجية في SICPA ومستشار أول في مركز الأوبئة بجامعة براون، وجيف شليغيلميلش مدير المركز الوطني للتأهب للكوارث في مدرسة كولومبيا للمناخ.

وتركز الجلسة على التوسع السريع في المدن والبلدات كجزء من التنمية الحضرية، وضرورة إعادة تصور البنية التحتية الصحية الحالية، حيث يؤثر عدد متزايد من التحديات على صحة الإنسان. ومنها تحديات الصحة البيئية مثل تلوث الهواء والماء والتربة، مما يؤثر على الصحة العامة والإنتاجية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تنشأ من بين هذه التحديات فرص للابتكار والتدخل واتخاذ التدابير الفعالة التي تحدث فرقاً.

وترسم جلسة "الاستفادة من الابتكار من أجل مدن صحية" المسارات الكفيلة بتعزيز فوائد التصميم الحضري من خلال التقدم التكنولوجي والابتكار، بما في ذلك الابتكار الاجتماعي، في إحداث نتائج صحية إيجابية للحياة في المدينة. ودمج التكنولوجيا كجزء من مخطط المدينة لتمكين الحلول المستدامة في التعامل مع التحديات الصحية الناجمة عن النمو الحضري.

ويشارك في الجلسة أشيش تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة TZAR Labs، والذي يتحدث عن "إحداث ثورة في الكشف عن السرطان: الرحلة إلى اختبار الدم العالمي"، كما يتحدث ميتشل ستريبلينغ، مدير معهد الاستجابة للوباء في مدينة نيويورك عن "أزمات الرفاهية الحضرية في مجال الطاقة التكنولوجية"، ويتحدث الدكتور أوتمار كلويبر، الأمين العام للجمعية الطبية العالمية عن "التنقل عبر الحدود الصحية الحضرية"، أما جاد دالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة American Forests فيتحدث عن "دمج الطبيعة والتصميم المبتكر للصحة الحضرية".

وتركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

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