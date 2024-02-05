نتائج الشركات الإيجابية ترفع الأسهم الأوروبية واليابانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين مع نشر المزيد من نتائج الشركات الإيجابية رغم استمرار ضعف ثقة المستثمرين وإعادة تقييم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات.

وصعد سهم دليفري هيرو 2.8 بالمئة بعد أن سجلت شركة الوجبات الجاهزة الألمانية أرباحاً أساسية أعلى من التوقعات في 2023، مدفوعة بنمو الطلب.

وارتفع سهم لوتس 12.7 بالمئة ليسجل الأداء الأفضل بين جميع الأسهم بعدما أعلنت شركة إنتاج البسكويت البلجيكية نتائجها السنوية.

ورغم نتائج الأعمال الإيجابية، أضعفت بيانات الوظائف القوية التي صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة ثقة المستثمرين وتراجعت على إثرها التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يحدد اتجاه بنوك مركزية أخرى.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بتوقعات الأسبوع الماضي عند 140 نقطة أساس.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بضعف الين والمكاسب التي شهدتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد نيكاي 0.54 بالمئة ليغلق عند 36354.16 نقطة مع ارتفاع 167 سهماً من إجمالي الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، فيما انخفض 56 واستقر اثنان.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فزاد 0.67 بالمئة.

وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أكبر المستفيدين من انخفاض الين مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، عندما أدت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف إلى تراجع التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة قريباً. ويدعم ضعف العملة قيمة الإيرادات المتحققة في الخارج ويجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.

وصعدت أسهم تويوتا موتور 1.37 بالمئة ونيسان 3.31 وهوندا 2.97 بالمئة. وقفز سهم مازدا موتور التي تعتمد بشكل خاص على المبيعات في الولايات المتحدة 4.13 بالمئة.

وارتفع الدولار إلى 148.82 يناً للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر، بدعم من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى 4.1 بالمئة.

ورغم قفزة العوائد فقد صعدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى مستويات إغلاق جديدة يوم الجمعة.

واكتسب موسم إعلان النتائج زخما مع نهاية الأسبوع الماضي وسيصل إلى ذروته في منتصف فبراير.

وكانت النتائج المالية المحرك لأداء بعض الأسهم إيجاباً أو سلباً، إذ هوى سهم سوميتومو كيميكال بأكثر من سبعة بالمئة وكان أخبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها.

وعلى النقيض، قفز سهم باناسونيك هولدنجز 4.6 بالمئة بعدما أعلنت نمو الأرباح.

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