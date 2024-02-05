التضخم الشهري في تركيا يقفز 6.7% بفعل رفع الأسعار في بداية العام

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر قليلاً من المتوقع إلى 6.7 بالمئة على أساس شهري وإلى 64.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير لأسباب من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار مجموعة من السلع في العام الجديد.

وصدرت البيانات بعد الاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان من منصب محافظ البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعدما ظلت ترفع أسعار الفائدة بقوة إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو لتهدئة توقعات التضخم. ومن المتوقع أن يستمر خليفتها فاتح قره خان على نهج تشديد السياسة النقدية.

وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات البالغة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى بشكل كبير من 2.93 بالمئة في ديسمبر. وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريباً.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه وصل إلى المستوى الكافي لضمان انحسار التضخم بعد رفع أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو .

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 4.14 بالمئة على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 44.2 بالمئة.

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