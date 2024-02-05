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حمدان بن محمد يضع حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان

2/5/2024 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
اليوم، حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الذي سيبدأ تقديم خدماته اعتباراً من 2026 تحت مظلة دبي الصحية.

وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن هذا المستشفى يمثل امتداداً للإرث الإنساني للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، ويساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة"..

وقال سمو ولي عهد دبي: "نشكر كل المانحين وأصحاب الأيادي البيضاء ممن دعموا هذا المستشفى الذي يُمثل منارة للأمل ومركزاً للابتكار من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمدعومة بالأبحاث العلمية".

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