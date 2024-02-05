حمدان بن محمد يضع حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان

(MENAFN
- Al-Bayan)
وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
اليوم، حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الذي سيبدأ تقديم خدماته اعتباراً من 2026 تحت مظلة دبي الصحية.
وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن هذا المستشفى يمثل امتداداً للإرث الإنساني للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، ويساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة"..
وقال سمو ولي عهد دبي: "نشكر كل المانحين وأصحاب الأيادي البيضاء ممن دعموا هذا المستشفى الذي يُمثل منارة للأمل ومركزاً للابتكار من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمدعومة بالأبحاث العلمية".
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