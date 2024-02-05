خبرني : (فلسطيني) يفوز برئاسة السلفادور لولاية ثانية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة ، الليلة الماضية، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85 بالمئة من الأصوات أمس الأحد.

وبحسب وكالة "نوفا" نيوز الإيطالية، قال بوكيلة ، إنه "وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85 بالمئة من الأصوات"، لافتا إلى أن حزبه حاز على 60 مقعدا في البرلمان.

وأضاف قبيل إعلان النتائج الرسمية النهائية، أن فوزه يمثل أكبر فارق بين المركز الأول والمركز الثاني في تاريخ الانتخابات الرئاسية الديمقراطية في أي مكان.

وتوجه أكثر من 6.2 مليون ناخب مسجل بينهم أكثر من 740 ألفا في الخارج أمس الأحد، معظمهم في الولايات المتحدة، إلى صناديق الاقتراع في قرابة 1700 مركز اقتراع.





من هو نجيب بوكيلة

ينحدر رئيس السلفادور الجديد نجيب بوكيلة من أصول فلسطينية، لكنه -في المقابل- يحتفظ بعلاقة مع إسرائيل، وزار العام الماضي حائط البراق (المبكى وفق التسمية الإسرائيلية) ومتحف الهولوكوست بالقدس المحتلة، والتقى مسؤولين إسرائيليين.

فوالده هو أرماندو بوكيلة قطان، وتعود أصول الجد لمدينة القدس والجدة لبيت لحم، أما والدة نجيب فسلفادورية.

في سبعينيات القرن الماضي، اعتنق والده الإسلام، وأسس عدة مساجد، وكان إماما وعالما، وهو مع ذلك حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الكيميائية والحقوق، ورجل أعمال ناجح، وله عدة شركات ساعده أبناؤه الـ11 في إدارتها، ومنهم نجيب.

وكان دين الأب "تهمة" توجه لبوكيلة أثناء فترة ترشّحه للانتخابات، بحسب توماس أندرو الصحفي السلفادوري، الذي علّق على ذلك بقوله "إن كثيرا من السلفادوريين يربطون بين الإسلام والإرهاب". ولم يكن بوكيلة يرد على تلك "الاتهامات" سلبا أو إيجابا، إذ كان يرفض دوما التصريح بمعتقده.

تميز والد بوكيلة بعلاقات جيدة مع الجالية الفلسطينية التي تشكّل 2% من مجموع السكان، وتقول سهير بركة المستشارة في السفارة الفلسطينية في السلفادور إنه كان يدعوها وأفراد الجالية -وجلُّهم من المسيحيين- إلى المسجد في إفطارات رمضان.

أحد أصدقائه المقربين من الجالية قال إنه كان أستاذا في كل شيء، علما وأخلاقا، وإنه كان يقرأ له الرسائل التي تصله بالعربية من مختلف البلدان الإسلامية، وكان يدعو الجميع للأنشطة التي يقيمها في المسجد، حيث كان يشاهد أبناءه هناك ومنهم نجيب، أما أخوه إيمرسون بوكيلة فهو إمام أحد مساجد السلفادور الخمسة.





يمين ويسار

كان من المنطقي أن ينتمي نجيب لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليسارية، وكان والده صديقا مقربا لمؤسس الحزب ذي الأصل الفلسطيني "شفيق حنظل"، ومواقف الحزب داعمة للقضية الفلسطينية التي تبناها والده ودافع عنها.

انتمى نجيب للحزب اليساري عام 2011، وأصبح عام 2012 رئيس بلدية "كوستلان" بدعم من والده، ثم ترأس بلدية "سان سلفادور" منذ بين عامي 2015 و2018 وحقّق سمعة جيدة أثناء تقلده المنصب.

وفي عام 2017، طُرد من الجبهة اليسارية بسبب "انتهاك مبادئ الحزب وقوانينه الداخلية"، في حين صرّح هو بأن الطرد كان بسبب اتهامه بعض أفراد الحزب بالفساد.

أسس لاحقا حركة "أفكار جديدة"، وتمكّن من القيام "بلعبة سياسية"، كما وصفتها بعض الصحف، باتفاقه مع حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية"، وهو من اليمين الوسط، الذي مهد له الوصول لرئاسة السلفادور.





والعام الماضي زار بوكيلة إسرائيل، بما في ذلك القدس المحتلة وحائط البراق ومتحف الهولوكوست، والتقى مسؤولين إسرائيليين بالقدس المحتلة، بدعوة من المؤتمر الأميركي اليهودي، الذي وجّه له رسالة تهنئة بعد فوزه بالرئاسة، وتسببت الزيارة في استفزاز مشاعر الجالية الفلسطينية في السلفادور وللفلسطينيين والعرب عامة.

أما بعد فوزه فقد انقسمت آراء الجالية الفلسطينية في السلفادور بين مؤيد لتهنئته والتواصل معه متأملين أن يستذكر أصوله ويراجع مواقفه، وبين متخوّف من أن يقوده "طموحه السياسي" لإرضاء الحليف الأميركي، وافتتاح سفارة السلفادور في القدس المحتلة، إذ يقول بعضهم، إن تلك الزيارة قصّرت طريقه للوصول للرئاسة.





رئيس عصري

وعن العوامل التي عبّدت طريق بوكيلة للرئاسة "الكاريزما" الخاصة التي خلقها لنفسه، بارتدائه سترة جلدية بعيدا عن الزي الرسمي، مما مكنه من الوصول لشرائح متعددة من المجتمع، خاصة مجتمع الشباب، إضافة إلى الحملة الدعائية التي استخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي، التي نشط وتفاعل على منصاتها.

بيد أن سهير بركة تقول إنه -إضافة إلى ذلك- طرح بوكيلة برنامجا انتخابيا مقنعا يقوم على مكافحة الفساد والعصابات الإجرامية المعروفة "بمارا 13′′، كما أن المواطنين في السلفادور يئسوا من الحزبين اليساري المعروف باسم "جبهة فارابوندو للتحرير الوطني" واليميني تحت اسم "التحالف الجمهوري الوطني"، اللذين حكما البلاد على مدى ثلاثين عاما، ولم يحققا الأمن الذي يتطلع إليه السلفادوريون، وسط اتهامات لقادتهما بالفساد.

ورغم برنامجه الانتخابي الذي تحدّث فيه عن مكافحة الفساد، فإن تحقيقا أجرته صحيفة "إلفارو" السلفادورية يكشف عن تورّط نجيب بوكيلة في أعمال فساد واتفاقات مع عصابات "مارا 13′′، وهو الأمر ذاته الذي أكدته صحيفة "فاكتوم" التي حوّرت شعاره "تصل النقود حين لا يسرقها أحد" إلى "تصل النقود حينما ينفّذ العقود أصدقاء نجيب بوكيلة".

وجهة نظر أخرى تبرّر تلك الاتهامات بالقول إن التواصل مع العصابات كان لعقد "اتفاقات" لا "صفقات"، وإنها تتوافق مع رؤيته للتعامل مع تلك المجموعات الإجرامية، حيث كان بوكيلة أكّد أنه سيجد حلولا "إنسانية" لإيقاف أعمال تلك العصابات التي جعلت السلفادور أحد أخطر البلدان في العالم، دون أن تتمكن الحكومات السابقة من ردعها.



