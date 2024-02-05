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خبرني : صافرة إماراتية لموقعة النشامى وكوريا

2/5/2024 9:27:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وقع الاختيار على الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، لإدارة لقاء الأردن وكوريا الجنوبية، غدا الثلاثاء.

ويواجه الأردن، نظيره الكوري، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

ويساعد محمد عبد الله حسن في إدارة اللقاء، الثنائي محمد أحمد يوسف وحسن المهري، وحكم الفار عمر آل علي.

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