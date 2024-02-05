خبرني : صافرة إماراتية لموقعة النشامى وكوريا

خبرني : صافرة إماراتية لموقعة النشامى وكوريا
التاريخ
2/5/2024 9:27:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وقع الاختيار على الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، لإدارة لقاء الأردن وكوريا الجنوبية، غدا الثلاثاء.
ويواجه الأردن، نظيره الكوري، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.
ويساعد محمد عبد الله حسن في إدارة اللقاء، الثنائي محمد أحمد يوسف وحسن المهري، وحكم الفار عمر آل علي.
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