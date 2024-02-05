Monday, 05 February 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : الدردور تؤدي قسم النواب الأربعاء

2/5/2024 9:27:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
من المقرر ان تؤدي السيدة صباح خليل مناور الدردور اليمين الدستورية ، يوم الأربعاء القادم ، كعضو جديد في مجلس النواب، خلفا للنائب الراحل عبد السلام الذيابات الذي توفي مساء الخميس.

وبحسب جدول اعمال الجلسة ، فستسلم رئاسة المجلس كتابا من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والمتضمن اعلام المجلس بان الدردور هي الحاصلة على أعلى الاصوات من ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة اربد.

وستقوم الدردور بحلف اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

MENAFN05022024000151011027ID1107811224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث