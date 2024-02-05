خبرني : الدردور تؤدي قسم النواب الأربعاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
من المقرر ان تؤدي السيدة صباح خليل مناور الدردور اليمين الدستورية ، يوم الأربعاء القادم ، كعضو جديد في مجلس النواب، خلفا للنائب الراحل عبد السلام الذيابات الذي توفي مساء الخميس.
وبحسب جدول اعمال الجلسة ، فستسلم رئاسة المجلس كتابا من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والمتضمن اعلام المجلس بان الدردور هي الحاصلة على أعلى الاصوات من ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة اربد.
وستقوم الدردور بحلف اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).
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