خبرني : الدردور تؤدي قسم النواب الأربعاء

MENAFN - Khaberni) خبرني -من المقرر ان تؤدي السيدة صباح خليل مناور الدردور اليمين الدستورية ، يوم الأربعاء القادم ، كعضو جديد في مجلس النواب، خلفا للنائب الراحل عبد السلام الذيابات الذي توفي مساء الخميس.

وبحسب جدول اعمال الجلسة ، فستسلم رئاسة المجلس كتابا من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والمتضمن اعلام المجلس بان الدردور هي الحاصلة على أعلى الاصوات من ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة اربد.

وستقوم الدردور بحلف اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).