خبرني : تأسيس بيوت لأربع آلات موسيقية تراثية أردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، الأحد، عن تأسيس بيوت ثقافية لكل من آلات "الربابة"، و"المجوز"، و"الشبابة"، و"السمسمية"، تأكيدا لدور هذه الآلات الموسيقية الشرقية في حفظ التراث، وكونها تدخل في الصناعات الثقافية التي تعمل عليها الوزارة.

وقالت النجار، في بيان، إن فكرة إنشاء هذه البيوت تأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز التراث الأردني، الذي وصلت مفردات منه إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، مؤكدة أن الآلات الأربع المختارة، تعدّ من عناوين التراث الثقافي الأردني التي لا تزال تحظى بحضورها في كلّ المحافظات.

ولفتت إلى ما تتيحه "البيوت" من عناية وحفظ لهذه الآلات، بما يحمله ذلك من رمزية لكل آلة، بحسب البيئات الحاضنة لها في الانتشار والاستعمال.

وقالت النجار إن الوزارة ستتعاون في ذلك مع الهيئات الثقافية ذات العلاقة، وبالتنسيق مع مديريات الثقافة التابعة للوزارة في المحافظات.

وأشارت إلى أن اختيار أماكن هذه البيوت سيكون بحسب مواطنها الأصيلة كتراث قديم ومتداول، لتكون مصدرا من مصادر الصناعة الثقافية، بما تتيحه من دورات في التدريب عليها وإتقانها، خاصة من الراغبين وطلبة الموسيقى والمهتمين، إضافة إلى صناعتها المستمرة كحرف يدوية منتجة ومدرّة للدخل، وفي الوقت ذاته كمظهر تراثي أصيل.

وبينت أن اختيار الآلات الموسيقية، جاء لتنوعها التراثي، وكذلك لتمثيلها بيئاتها، مثل البادية والريف والبيئة البحرية، مؤكدةً أنّ ذلك يدخل في باب توفيرها كمقتنيات تعطي صورة حية للسياحة الثقافية، وبما يزيد من إسهام الصناعات الثقافية في الناتج المحلي الإجمالي، ويعود بالنفع على منتجيها.

وأشارت النجار إلى أن الوزارة لديها دراسة وافية حول كل آلة موسيقية، في جدوى استثمارها وتعزيز دورها، خصوصا وأنها تدخل دائما في المهرجانات الثقافية، وتكون وجها تراثيا يدل على غنى التراث الأردني في المشاركات المهرجانية الخارجية.

وقالت إن النية تتجه إلى فتح أكثر من بيت لهذه الآلات، بما يضمن انتشارها والإقبال عليها كصناعات ثقافية أصيلة.