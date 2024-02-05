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«فيفا» يعلن جدول توزيع مباريات مونديال 2026

2/5/2024 9:26:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو، بينما سيقام النهائي في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وأظهر توزيع مباريات المونديال الـ 104 على الدول الثلاث، استحواذ المدن الأميركية (6 مدن) على النصيب الأكبر من مباريات هذه النسخة بإجمالي 42 مباراة، بما فيها المباراة النهائية، وفي المقابل ستستضيف المدن المكسيكية (6 مدن) 35 مباراة من بينها مباراة الافتتاح، في حين تستضيف المدن الكندية (4 مدن) 27 مباراة.

ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا، وانتهت المباراة النهائية الأولى بفوز ساحق للبرازيل بقيادة بيليه على إيطاليا 4-1، بينما فازت الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا على ألمانيا الغربية 3-2 في النهائي الثاني، كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفه الشهير المسمى «هدف القرن» ضد إنجلترا في الملعب ذاته.

وأضاف الفيفا أن المباراة النهائية ستقام في نيوجيرزي، حيث مقر نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الثنائي المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وستقام نهائيات كأس العالم، التي سيشارك فيها 48 منتخباً وستختتم في 19 يوليو على استاد ميتلايف في إيست روثرفورد، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضاف الملعب المفتوح المخصص للنهائي، والذي تبلغ سعته 82500 متفرج، نهائي كأس كوبا أميركا في نسختها المئوية في عام 2016 عندما حرمت تشيلي منافستها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز باللقب للمرة الثانية وذلك بركلات الترجيح.

وستقام المباراة الأولى في كندا، التي لم يسبق لها استضافة أي مباراة في كأس العالم، يوم 12 يونيو في تورونتو على أرض فريق المدينة المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، بينما ستكون المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة في لوس أنجلوس على أرض فريق رامس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وستشتمل بطولة كأس العالم 2026 على 104 مباريات بدلاً من 64 مباراة كما جرت العادة، بما في ذلك مرحلة خروج مغلوب إضافية، بسبب القرار المعلن سابقاً بتوسيع البطولة إلى 48 فريقاً بدلاً من 32.

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