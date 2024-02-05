جورجيا تحبط تهريب 6 عبوات ناسفة من أوكرانيا إلى روسيا

أعلنت السلطات الجورجية، اليوم، أنها أحبطت خطة أوكراني أراد تهريب عبوات ناسفة من بلاده إلى روسيا عبر الأراضي الجورجية.

وقالت أجهزة الأمن الجورجية إن ست عبوات ناسفة أُدخلت إلى جورجيا في 19 يناير من أوديسا في جنوب أوكرانيا، على متن شاحنة صغيرة مملوكة لأوكراني، مشيرةً إلى أن العبوات تحتوي على 14 كيلوغراماً من مادة السيفور الشديدة الانفجار.

وتمت مصادرة ثلاث عبوات عند نقطة حدودية بين جورجيا وروسيا، وعُثر على ثلاث في العاصمة تبليسي، بحسب السلطات الجورجية.

وأندريه شارشيدزه، وهو أوكراني من أصل جورجي، متهم بأنه العقل المدبر للعملية.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن سبعة جورجيين وثلاثة أوكرانيين وأرمنيين اثنين شاركوا في عملية النقل دون أن يعلموا أنها متفجرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز