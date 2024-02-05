الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03، والمد الثاني عند الساعة 00:31، والجزر الأول عند الساعة 17:35.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند 22 :20، والمد الثاني عند الساعة 06:30، والجزر الأول عند الساعة 49 :12، والجزر الثاني عند الساعة 01:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 75 40

دبي 24 17 70 40

الشارقة 24 14 75 45

عجمان 25 19 80 40

أم القيوين 24 12 80 40

رأس الخيمة 25 16 75 35

الفجيرة 26 20 65 30

العـين 25 12 70 25

ليوا 24 11 80 35

الرويس 24 15 75 35

السلع 24 14 80 25

دلـمـا 22 18 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 20 80 45

أبو موسى 23 20 80 45.

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