سنة حافلة بالمتاعب لماكدونالدز بسبب غضب زبائن الشرق الأوسط

انتهت سنة استثنائية حافلة بالمتاعب بالنسبة إلى شركة ماكدونالدز التي خسرت مبيعاتها في العديد من الأسواق بسبب الحرب في غزة.

وارتفعت مبيعات المتاجر العالمية - أو المبيعات في المطاعم المفتوحة لمدة عام على الأقل - بنسبة 3.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 4.7 بالمئة التي توقعتها وول ستريت، وفقاً لمحللين استطلعت آراءهم شركة فاكتست لنظم البحوث.

وغضب الزبائن في الشرق الأوسط بعد أن أعلنت شركة ماكدونالدز إسرائيل - التي تديرها شركة محلية - في أكتوبر أنها ستقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.

ورداً على ذلك، أعلنت بعض الشركات التي تديرها شركات محلية، مثل ماكدونالدز عمان، عن تبرعات لجهود الإغاثة في غزة.

وفي الشهر الماضي، حذر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، من أن المعلومات الخاطئة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى تضر بالمبيعات.

إضافة إلى مقاطعة الزبائن، اضطرت ماكدونالدز إلى تحديد ساعات عمل المتاجر مؤقتاً أو إغلاق بعض المواقع بسبب الاحتجاجات.

وقال كيمبكزينسكي، في منشور على منصة «لينكد إن»، إننا «نكره العنف من أي نوع، ونقف بحزم ضد خطاب الكراهية، وسنفتح أبوابنا دائماً بفخر أمام أي شخص».

يشار إلى أن تلك النهاية كانت غير متوقعة لعام قوي بالنسبة لشركة البرغر العملاقة، التي قالت إن مبيعات متاجر البيع العالمية ارتفعت بنسبة 9 بالمئة في عام 2023.

وساعدت نجاحات التسويق المنتشرة بكثرة، مثل تسويق مخفوق «غريميس شيك» في الربيع الماضي، وعناصر القائمة التي تم تحسينها، على زيادة إيرادات العام بكامله بنسبة 10 بالمئة إلى ما يقرب من 25 مليار دولار.

ولم تكن ماكدونالدز الشركة الأمريكية الوحيدة التي شهدت رد فعل غاضباً من الحرب في الأشهر الأخيرة.

فقد قالت شركة ستاربكس، الأسبوع الماضي، إنها تواجه مقاطعة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى بسبب دعمها الواضح لإسرائيل.

وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 8 بالمئة إلى 6.4 مليارات دولار في الربع الرابع، بما يتوافق مع توقعات المحللين، وارتفع صافي الدخل بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى ملياري دولار.

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