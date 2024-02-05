1.44 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و333.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 455.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.602 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 213.3 مليون درهم وأغلق مستقراً من دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 91.8 مليون درهم وأقفل عند 17.3 درهماً، ثم "ايبيكس للاستثمار" جاذباً 48.3 مليون درهم ليقفل عند 2.01 درهم بنمو 0.5%.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.75 درهماً، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 50.5 مليون درهم ليغلق عند 7.52 دراهم بنمو 0.4%، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 28.8 مليون درهم، بارتفاع 0.99% ليقفل عند 2.04 درهم.

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