Monday, 05 February 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.44 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

2/5/2024 9:26:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و333.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 455.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.602 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 213.3 مليون درهم وأغلق مستقراً من دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 91.8 مليون درهم وأقفل عند 17.3 درهماً، ثم "ايبيكس للاستثمار" جاذباً 48.3 مليون درهم ليقفل عند 2.01 درهم بنمو 0.5%.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.75 درهماً، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 50.5 مليون درهم ليغلق عند 7.52 دراهم بنمو 0.4%، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 28.8 مليون درهم، بارتفاع 0.99% ليقفل عند 2.04 درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05022024000110011019ID1107811215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث