9 ميداليات ملونة للإمارات في ختام مبارزة «عربية الأندية للسيدات»



أسدل الستار على منافسات المبارزة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتحقيق فريق الشارقة لرياضة المرأة للميدالية الذهبية لبطولة الفرق في سلاح «الإيبيه»، بعد مباراة مثيرة مع منتخب سلطنة عمان، وحل ثالثاً فريق الشرطة السوري، وفي سلاح الفلوريه، حققت فتيات نادي الفجيرة للفنون القتالية الميدالية الذهبية، بعد عرض قوي ضد منتخب سلطنة عمان، وجاء فريق البسيتين البحريني في المركز الثالث.

وفي سلاح «السابر» كانت السيطرة لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بعد مباراة استمتع بها كل من حضر في صالة البطولة، بالفوز على فريق الشرطة السوري الذي حل في المركز الثاني، وجاءت الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث.

تتويج البطلات

قام بتتويج البطلات في المنافسات التي جرت على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، كل من الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، الشيخة حياة آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب.

9ميداليات ملونة

وبهذه النتائج الختامية للفرق، تنجح المبارزة الإماراتية في التتويج بـ 9 ميداليات ملونة، منها 5 في بطولة الفردي لكل من مهرة عبد الله (ذهبية)، وأصيلة درويش (فضية)، وحمدة أحمد التميمي (فضية)، وشيخة الزعابي (فضية)، وخديجة المسماري (برونزية)، إضافة إلى ذهبية فرق سلاح الايبيه، وذهبية وبرونزية سلاح السابر، وذهبية سلاح الفلوريه.

يتكون فريق الشارقة لرياضة المرأة، المتوج بذهبية سلاح الايبيه من اللاعبات: زينب الحوسني، شيخة الزعابي، العنود السعدي، فجر المرزوقي.

ويتكون فريق الفجيرة للفنون القتالية المتوج بذهبية «سلاح السابر»، من اللاعبات مهرة عبد الله، أصيلة الزعابي، ميرة الحمادي، المها البلوشي، وفريق «الفلوريه» من اللاعبات الهيام البلوشي، حمدة التميمي، خديجة المسماري، نجود الصريدي.

وكانت الفرحة عارمة في صالة التتويج، خاصة المستوى الإماراتي المتميز، سواء من فتيات الشارقة لرياضة المرأة، أو نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأهدى فريق الشارقة لرياضة المرأة، الميدالية الذهبية في بطولة الفرق، إلى صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين بهن.

الابتعاد عن اللعبة

قالت العنود السعدي: «ما تقدمه لنا صاحبة السمو الشيخة جواهر القاسمي، يصعب وصفه، وهو ما يجعلنا نقدم لسموها هذه الذهبية، تقديراً لجهد سموها في حياتنا، ورعاية سموها لنا».

وأضافت: «أعتبر نفسي فائزة في هذه البطولة، بوجودي بين زميلاتي اللاعبات، ولم أكن أتوقع أن أحقق الميدالية الذهبية مع المنتخب، بعد الابتعاد عن اللعبة لمدة عام، وعدت للمبارزة منذ 6 أشهر تقريباً، وقد منحتني الذهبية ثقة جديدة، والعودة بقوة لساحة البطولات الخارجية، وإذا كان شعار البطولة لكل منافسة انتصار، فإنني أعتبر وجودي هو الانتصار».

وتابعت العنود: «تفاجأت بعناصر قوية صغيرة من السن، خاصة من منتخب سلطنة عمان، وهي المرة الأولى التي ألعب ضدهن، لكن بالفعل كانوا نداً قوياً لنا، وقدمنا منافسات قوية في الفرق، بعد الإخفاق في الفردي، باستثناء فوز شيخة الزعابي بالفضية».

التتويج بالذهبية

ونوهت شيخة الزعابي بالنتائج المشرفة قائلة: «حققنا المهم، وهو التتويج بالذهبية، لكي نمنحها إلى صاحبة السمو الشيخة جواهر القاسمي، لدعم سموها المستمر لنا».

وأكدت شيخة: «المنافسات جاءت صعبة، ولكن حققنا الأهم، وهو الذهب، وأمارس اللعبة منذ 8 سنوات تقريباً، وتعلمت من اللعبة الصبر، وكيفية البحث عن الانتصارات، مهما كانت الصعوبات، وما حققناه في عربية السيدات، سيكون دافعاً معنوياً قوياً لنا، قبل المشاركة في بطولة آسيا المقبلة في البحرين».

حياة الاحتراف

وقالت زينب الحوسني، المصنفة الأولى على مستوى الدولة: «علم الدولة مسؤولية كبيرة على عاتقنا، وبعد التتويج بالذهبية، لا بد أن نمنحها لمن يستحقها، ولسمو الشيخة جواهر القاسمي الدور الأبرز في ما تحقق في مسيرتنا الرياضية».

وتطرقت زينب الحوسني إلى القول بأنها تعيش حياة الاحتراف الكامل مع اللعبة، قائلة: «يومي بالكامل أقضيه داخل نادي الشارقة لرياضة المرأة، وهو ما يجعلني أخطط للمستقبل بشكل مناسب، وأعيش حياة الاحتراف الكامل، من خلال المشاركة في الكثير من البطولات، حتى أستطيع يوماً ما أن أحقق الحلم الكبير بالتأهل إلى الأولمبياد».

وأضافت: «أشعر بالسعادة مع المبارزة، وما دفعني إلى الرياضة، هو أن أسرتي رياضية بالدرجة الأولى، حيث والدي يوسف الزعابي مدرب كرة قدم، وأشقائي ما بين كرة القدم والطائرة والفروسية، لذلك، كان الدافع عندي كبيراً في هذا المجال، لهذه الرياضة التي تعلمت منها الكثير على المستوى الشخصي والاجتماعي».

سبورتنج المصري يحسم صدارة المجموعة الأولى

حسم فريق سبورتنج المصري قمة الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، بالفوز على بيبلوس اللبناني، والتربع على صدارة المجموعة، بالفوز الثاني على التوالي اليوم (الاثنين)، على صالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية بنتيجة (3 - صفر)، بالأشواط (25 -19) - (25-20) - (25-12)، بمجموع أشواط 75 مقابل 51، ضمن منافسات الكرة الطائرة، في إطار فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

فيما حسم فريق اكاد عنكاوا العراقي، لقاء الجريحين في المجموعة الأولى، بالفوز على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة (3-1)، بالأشواط (22-25)- (25-18)-(25-10)-(25-22)، وهو فوزه الأول في المسابقة، بعد خسارته في المواجهة الأولى أمام بيبلوس اللبناني، أما فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، فهي خسارته الثانية على التوالي، بعد أن خسر أمام سبورتنج المصري في الجولة الأولى.

صدارة مصرية

وبانتهاء مباريات اليوم «الاثنين»، يكون ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي: «سبورتنج المصري في المركز الأول، متصدراً بدون خسارة، بفوزين، وله 150 نقطة «علامة كاملة»، يليه في المركز الثاني فريق اكاد عنكاوا، بفوز وخسارة، وفي المركز الثالث فريق بيبلوس اللبناني، بفوز وخسارة، ويحتل المركز الرابع فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بخسارتين.

قمة الجولة الثانية

وتتواصل مباريات الطائرة يوم غد الثلاثاء، بمواجهة الجريحين في المجموعة الثانية، تل درة السوري ودي لاسال الأردني، في العاشرة صباحاً، في مواجهة تعويض خسارتيهما الماضية، وتحسين موقعهما في ترتيب المجموعة.

فيما يلتقي الشارقة لرياضة المرأة، وسلوى الصباح الأردني، في مباراة قمة الجولة الثانية، والتي على ضوئها تتضح معالم المجموعة والترتيب العام، وملامح البطل المقبل، خاصة بعد المستويات المبهرة التي قدماها في مباراتيهما الأولى.

حيث فاز فريق الشارقة على فريق تل درة السوري بثلاثية نظيفة، وبذات النتيجة، فاز أيضاً فريق سلوى الصباح على فريق دي لاسال الأردني، ما يشعل التحديات بين لاعبات الفريقين، لمواصلة الزحف نحو قمة المجموعة.

وقبل مواجهة الغد «الثلاثاء»، يتصدر فريق سلوى الصباح ترتيب فرق المجموعة الثانية، بفوز، وله 75 نقطة وعليه 41 نقطة، ونادي الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثاني، بفوز، وله 75 نقطة وعليه 53 نقطة، ويأتي تل درة السوري في المركز الثالث، بخسارة، وله 53 نقطة وعليه 75 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي فريق دي لاسال الأردني، بخسارة، وله 41 نقطة وعليه 75.

كريم بن عياد: «الشارقة لرياضة المرأة» لن يرضى بغير لقب «طائرة عربية السيدات»

كريم بن عياد المدير الفني لنادي الشارقة لرياضة المرأة، رفع سقف التحديات بينه وبين فرق المجموعة الثانية، والفرق المشاركة في منافسات الكرة الطائرة، مؤكداً أن فريقه يشارك في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، لأجل التتويج بلقب مسابقة الكرة الطائرة، لن ترضى لاعبات الفريق بغير المركز الأول، لأنهن يعتبرن الوصافة مثل المركز الأخير، وهو طموح يلزمه مضاعفة الجهود، وتقديم الأفضل، وهو ما تعاهدن عليه.

وأكد بن عياد أن البطولة تضم فرقاً قوية، قدمت مباريات قوية، وجميعها مؤهل للفوز بلقب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وهو طموح مشروع للكل، لأنه يثق في أن لاعبات فريقه قادرات على الوصول لمنصة التتويج بالمركز الأول.

سيدات الأهلي البحريني يواصلن التألق

واصلت سيدات نادي الأهلي البحريني، تألقهن في منافسات كرة السلة، في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024، بتحقيقهن الانتصار الثاني على التوالي، الذي جاء على حساب صاحبات الضيافة، فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بنتيجة (74-59)، في مباراة جمعتهن اليوم الاثنين، لحساب الجولة الثالثة في الدور التمهيدي، في رابع أيام الدورة.

وغاب «الأهلي البحريني» عن الجولة الافتتاحية، لخضوعه لمرحلة الراحة، في ظل اقتصار منافسات كرة السلة على سبعة أندية فقط، قبل أن يستهل أمس مشواره بانتصارٍ صعب على فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة (88-83).

وجاءت بداية المباراة التي استضافتها صالة نادي البطائح بالشارقة، قوية من قبل الأهلي البحريني، بعد أن نجحت لاعباته في ضمان انتصارهن خلال مجريات الشوط الأول، ونيلهن الأفضلية المطلقة بنتائج الفترتين الأول والثانية، بواقع (22-10 و16-13)، قبل أن يحافظن على الفارق، وجعل صاحبات الضيافة لاعبات الشارقة يكتفين بالتعادل بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة، بواقع (16-16 و20-20).

مباريات الغد

ويواصل الفريقان، يوم غدٍ الثلاثاء، مشوراهما في الدور التمهيدي، حيث يخوضان رابع جولات هذا الدور، بلقاء صاحبات الضيافة، الشارقة الإماراتي أمام الفتاة الكويتي، فيما يخوض الأهلي البحريني في الثالثة ظهراً، مواجهة صعبة أمام حاملات اللقب، فريق نادي الفحيص الأردني، على أن تسبقها في الواحدة ظهراً، لقاء الثورة السوري وفريق غاز الشمال العراقي، ليخضع فريق العاصمة السعودي إلى مرحلة الراحة الإجبارية.

زينب الحوسني.. حكاية بطلة بدأت من «الريشة الطائرة» نحو «ذهب» المبارزة

جسدت زينب الحوسني شعار النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (لكل بطل حكاية ترويها الملاعب)، بعدما تألقت أمس، الأحد، برفقة زميلاتها في فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، باقتناص ذهبية منافسات سلاح «الإيبيه»، ضمن منافسات المبارزة في الدورة التي تتواصل حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

حياة الاحتراف الكاملة

تعيش زينب الحوسني (21 عاماً)، حياة الاحتراف الكاملة مع المبارزة، من خلال التفرغ التام للعبة، وتعتلي زينت حالياً التصنيف المحلي في رياضة المبارزة، وتبحث هذه الموهبة عن كيفية تطوير مسيرتها، من خلال التألق والتتويج بالألقاب، وتعزيز المشاركة في البطولات، التي تعد الخيار الوحيد للاعبات المبارزة في تطوير أدائهن، ومقارعة كبرى نجمات اللعبة على الساحة العالمية.

الريشة الطائرة بالمدرسة

زينب الحوسني قالت عن مسيرتها الرياضية: «جاءت البدايات مع الرياضة، وأنا بعمر 18 ربيعاً، حين كنت أمارس الريشة الطائرة بالمدرسة، والمصادفة قادتني إلى مبارزة (الإيبيه)، بعدما شاركت ببطولة الأولمبياد المدرسي الذي نظمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمسابقة الريشة الطائرة، حيث التفتت إدارية رياضة المبارزة إلى رشاقتي، وعرضت علي المشاركة بفريق الناشئات في المؤسسة، في مقترح حظي بموافقتي لخوض تحدٍ جديد في مسيرتي الرياضية، ومهد الطريق لتعلقي بالمبارزة، التي أعيش معها حالياً سعادة كبيرة، وانتصارات متميزة، وقادتني للتفرغ تماماً لرياضة النبلاء».

وأضافت: «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، توفر لنا البيئة الصحية الملائمة تماماً، لكي نسير في طريق التطور والتألق، من خلال الدعم المادي والمعنوي، الذي يؤسس لتسخير كل الوقت لتقديم الأفضل للعبة، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية».

دور الأسرة

وتطرقت زينب الحوسني إلى دور أسرتها قائلة: «حظيت بدعمهم وتشجيعهم من الصغر، وخاصة عند ملاحظتهم مدى حبي للرياضة، التي تعتبر أهم متنفس للطاقة الداخلية لدى الإنسان، ورغم تخوفات والدتي من اللعبة، بسبب بعض الآلام التي قد تحدث أثناء التدريبات والمباريات، إلا أن تمسكي باللعبة، التي تعلمت منها الثقة بالنفس وقوة الشخصية، جعلت من والدتي أهم مشجعة لي، سواء في التدريبات أو البطولات، وعند تحقيق أي إنجاز، فإن سعادتها تملأ الدنيا».

واختتمت: «طموحاتي كبيرة، منها البحث عن كيفية التأهل للأولمبياد، فهي حلم كبير، يحتاج إلى جهد متواصل، وهو ما أقوم به من خلال التدريبات والتركيز الكامل مع اللعبة».

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