صندوق المعرفة تخصص أكثر من 2.8 مليون قدم مربع من الأصول التعليمية في إمارة دبي خلال 2023

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة تخصيص أكثر من 2.8 مليون قدم مربع من الأصول التعليمية في إمارة دبي خلال العام 2023 بنسبة زيادة بلغت 211% عن العام 2022، والتي تم تخصيصها لمستثمرين ومشغلين في قطاع التعليم.

وتوقعت المؤسسة، في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي "X"،

أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة، من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر وتوفر المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأمريكية.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة التي تديرها المؤسسة بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية العام 2023، 1.01 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 47.2 بالمئة عن قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ ساهمت الاستراتيجية المستدامة التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.









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