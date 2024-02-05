صندوق المعرفة تخصص أكثر من 2.8 مليون قدم مربع من الأصول التعليمية في إمارة دبي خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة تخصيص أكثر من 2.8 مليون قدم مربع من الأصول التعليمية في إمارة دبي خلال العام 2023 بنسبة زيادة بلغت 211% عن العام 2022، والتي تم تخصيصها لمستثمرين ومشغلين في قطاع التعليم.
وتوقعت المؤسسة، في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي "X"،
أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة، من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر وتوفر المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأمريكية.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة التي تديرها المؤسسة بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية العام 2023، 1.01 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 47.2 بالمئة عن قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ ساهمت الاستراتيجية المستدامة التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.
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