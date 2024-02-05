نادي دبي للسيدات يحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسه بفعاليات مميزة

برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ورئيسة نادي دبي للسيدات، احتفل النادي بمرور 20 عاماً على تأسيسه.

وشهد الاحتفال الذي أقيم في أجواء استثنائية على شاطئ نادي دبي للسيدات تحت شعار "نحتفل برحلتك معنا منذ 20 عاماً"، بحضور منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب ونحو 300 شخصية نسائية، العديد من الفعاليات والفقرات المميزة منها عروض طائرات الدرون التي قدمت بتشكيلاتها صوراً بصرية مبهرة للحضور، تضمنت مسيرة وإنجازات النادي ودعمه للمرأة في مجالات عديدة وملامح من أنشطة النادي، كما تم تكريم عدد من العضوات والموظفات صاحبات المسيرة الطويلة مع النادي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تعد شريكاً مهما في مسيرة النجاح.

أجندة دبي الاجتماعية

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن نادي دبي للسيدات وعلى مدى العشرين عاماً الماضية حرص على التأكيد على رؤيته بأن يكون وجهة المرأة الصحية والسعيدة من خلال فعالياته المبتكرة وخدماته المتكاملة، مؤكدةً أن النادي سيعمل على مواكبة وتحقيق "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم 4 يناير الماضي تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، من خلال الاستمرار في تطوير خدماته ومبادراته ذات الأثر الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المرأة كركيزة رئيسية للاستقرار الأسري، ومواصلةً لنجاحاته خلال العشرين عاماً الماضية في ترسيخ مكانته كمنصة متكاملة لتلبية احتياجات المرأة الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية ضمن بيئة عصرية تراعي الخصوصية.

وأكدت سموها أن احتفال النادي بهذه المناسبة يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للمرأة وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح دورها ومساهماتها المؤثرة في مسيرة التنمية بمختلف المجالات، لافتةً سموها إلى البصمات الواضحة التي قدمها النادي في إطار زيادة المشاركة الرياضية للمرأة والارتقاء بجودة حياتها والحفاظ على صحتها النفسية والبدنية، إضافة إلى اهتمامه بالمبادرات الإنسانية والجوانب الثقافية والاقتصادية عبر الندوات والمحاضرات والمعارض المتنوعة.

وأضافت سموها: "نحن فخورون بإنجازات النادي خلال العشرين سنة الماضية والتي شملت مجالات متنوعة وساهمت بفعالية في تعزيز مكانة دبي بين المدن الصديقة للمرأة، وتشكل أساساً قوياً لمرحلة جديدة من الإنجازات وتحقيق هدفنا بأن يكون نادي دبي للسيدات في مصاف النوادي الرائدة في العالم المُخَصَصة للمرأة، كما أننا فخورون بدوره في دعم المرأة في المجال الاقتصادي وتشجيع رائدات الأعمال"، مضيفةً سموها أن المسؤولية المجتمعية شكلت أولوية رئيسية في مسيرة النادي، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة ومواكبة للنهج المستدام لدولة الإمارات في العمل الخيري والتنموي، معربةً في الوقت نفسه عن شكرها واعتزازها بكل صاحبات العطاء اللاتي شاركن في مبادرات النادي خلال السنوات الماضية وبشكل خاص المشارِكات في المعرض الخيري السنوي "التصميم للأمل" وما له من تأثيرات إيجابية مستدامة في حياة المرأة داخل وخارج الدولة.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن نادي دبي للسيدات سيواصل رسالته كمصدر إلهام للمرأة وتنمية مهاراتها، ومنصة هامة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وإطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز السعادة كأسلوب حياة متكامل لعضوات وزائرات النادي، وقالت سموها: "القادم سيكون أفضل بإذن الله، وسنواصل مسيرة الإنجازات التي تواكب رؤية دبي وسعيها المتواصل لأن تكون في المقدمة".

40 ألف عضوة

بدورها، قالت منى غانم المري إن نادي دبي للسيدات نجح في مواكبة نهضة دبي وتطورها من خلال حرصه على التطوير الدائم لمرافقه وخدماته ليسهم بذلك في تعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل الوجهات العالمية للمعيشة والإقامة، بدعم متواصل ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي لا تدخر وسعاً في تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها العملية والاجتماعية، كما نجح النادي في استقطاب أكثر من 40 ألف عضوة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأكدت أن المسؤولية المجتمعية شكلت محوراً مهماً في استراتيجية النادي، وتم تنفيذها من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي مست قضايا إنسانية عديدة داخل وخارج الدولة، ترجمةً للنهج التنموي لدولة الإمارات والرؤية الإنسانية لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود سموها في تمكين النساء والفتيات خاصةً في المجالين التعليمي والاقتصادي.

وقالت منى المري في كلمتها خلال الحفل إن نادي دبي للسيدات أصبح للعديد من السيدات أكثر من مجرد نادٍ بل صار بيتاً يجمع عائلة كبيرة من العضوات والزائرات والموظفات، انطلاقاً من إدراكه العميق لأهمية حق المرأة في أن تعيش حياة تتسم بالتوازن النفسي والاجتماعي إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية لها وللأطفال.

وأضافت: "نحن فخورون بأننا أسهمنا في أن تصبح عضوات النادي جزءاً فاعلاً في المشهد الإنساني والرياضي والاجتماعي لإمارة دبي ودولة الإمارات، من خلال إسهاماتهن الملموسة وتفاعلهن مع مبادرات النادي التي شملت مجالات متنوعة مثل تعليم الأطفال والفتيات والصحة العامة وصحة العيون والصحة النفسية والتنمية الذاتية وصلة الأيتام والغذاء والمياه والاستدامة والمناخ وغيرها من المجالات التنموية، ضمن شراكات استراتيجية مؤثرة مع الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام، الأمر الذي منح الأمل للمحتاجين في العديد من المجتمعات".

فعاليات مبتكرة

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة إن نادي دبي للسيدات حرص طوال مسيرته على تنظيم فعاليات مبتكرة بهدف توفير تجربة فريدة من نوعها لإسعاد العضوات والزائرات والأطفال، انطلاقاً من رسالته في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية للمرأة، إضافة إلى تنظيمه ومشاركته في فعاليات رياضية على مستوى الدولة، منها التعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم أول ترايثلون من نوعه في المنطقة مخصص للسيدات فقط، ومشاركته السنوية في "تحدي دبي للياقة وغيرهما من الفعاليات".

وأضافت: "يوفر النادي من خلال مرافقه المتطورة وأجهزته الرياضية الحديثة برامج وحصص تدريبية متنوعة ترتقي باللياقة البدنية للمرأة، وكادر مهني مؤهل من المدربات والمنقذات، مع خيارات متنوعة للعضوية، إضافة إلى منتجع صحي وشاطئ خاص هو الوحيد في دبي المخصص للسيدات، كما يتيح المجال لإقامة الفعاليات والاحتفال بالمناسبات الخاصة والأعراس"، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية المستقبلية للنادي تزخر بالمزيد من المبادرات والفعاليات التي تعزز مسيرته الناجحة خلال السنوات الماضية.

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