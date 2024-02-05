«دبي لسباق الخيل» و«دبي للفروسية» يبحثان سبل التعاون مع «البيان»

استقبل سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان في مقر الصحيفة، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات المرتبطة بسباقات الخيل والفروسية في دبي، بحضور أحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية، وطه أحمد طه مدير التحرير في نادي دبي لسباق الخيل والزميلين خالد المهيري وعلي الظاهري.

مكانة كبيرة

ورحب سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان، بزيارة الوفد، مؤكداً أن سباقات الخيل والفروسية تحظى باهتمام خاص لدى صحيفة البيان ورقياً ورقمياً، نظراً لمكانتها الكبيرة محلياً والسمعة العالمية التي وصلت إليها في الدولة سواء عبر تنظيمها أقوى السباقات وأبرزها أمسية كأس دبي العالمي التي تستقطب سنوياً أقوى الخيول العالمية، والإنجازات التي تحققها خيول الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي حولت دبي إلى مركز عالمي للسباقات.

وأشاد سعود محمد الدربي بالدور الكبير والمميز الذي يقوم به نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إذ بات كأس دبي العالمي وأمسيات كرنفال سباقات دبي، بالإضافة إلى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، من العلامات المميزة والمضيئة في عالم السباقات والفروسية محلياً وعالمياً، متمنياً أن تكون هذه الزيارة اللبنة الأولى للتعاون والشراكة بين الجانبين لخدمة هذا القطاع المهم.

نشر الرياضة

أشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالدور الذي تقوم به صحيفة البيان في قطاع سباقات الخيل والفروسية، من خلال التغطيات المميزة سواء ورقياً أو رقمياً، وإبراز أهم الفعاليات المحلية والعالمية التي ينظمها الناديان، ما ساهم في نشر هذه الرياضة وأنشطتها لدى مختلف قطاعات المجتمع.

وأضاف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية التواصل مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية، لتعزيز سبل التعاون والشراكة، خدمة لهذا القطاع المهم، الذي يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبفضل هذا الدعم اللامحدود الذي أوصل سباقات الخيل والفروسية إلى العالمية وباتت محل إشادة الجميع.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، استعداد الناديين لتسخير كافة الإمكانيات بهدف الارتقاء بالعلاقة المميزة التي تجمع الجانبين، مقدماً خالص الشكر والتقدير لسعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان، على مواصلتهم التعاون ما عزز من حضور سباقات دبي في المجال الإعلامي.

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