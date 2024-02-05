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سيف إبراهيم ينال لقب العالِم الإماراتي الشاب في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

2/5/2024 9:26:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الطالب الاماراتي سيف حسن إبراهيم، الذي يدرس في الصف الحادي عشر
بالمدرسة الثانوية الشارقة النموذجية بلقب "العالم الإماراتي الشاب" عن الدورة السابعة من المهرجان الوطني للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار الذي تنظمه وزارة التربية والتربية تزامناً مع شهر الابتكار عن مشروع "تطوير مركب كيميائي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ويحوله إلى وقود نظيف" تحت إشراف معلمة الكيمياء آيات توفيق.

وحصدت 3 طالبات المركز الثاني في جائزة «العالِم الإماراتي الشاب»، حيث ابتكرت ميرا الكحالة، وشما السويدي، وميثا سعيد المنصوري من مدرسة دبي الوطنية البرشاء منصة إلكترونية تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمدارس لتعزيز المشاركة المجتمعية، تحت إشراف المعلمة نفيسة الجبان.

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