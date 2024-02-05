سيف إبراهيم ينال لقب العالِم الإماراتي الشاب في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الطالب الاماراتي سيف حسن إبراهيم، الذي يدرس في الصف الحادي عشر
بالمدرسة الثانوية الشارقة النموذجية بلقب "العالم الإماراتي الشاب" عن الدورة السابعة من المهرجان الوطني للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار الذي تنظمه وزارة التربية والتربية تزامناً مع شهر الابتكار عن مشروع "تطوير مركب كيميائي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ويحوله إلى وقود نظيف" تحت إشراف معلمة الكيمياء آيات توفيق.
وحصدت 3 طالبات المركز الثاني في جائزة «العالِم الإماراتي الشاب»، حيث ابتكرت ميرا الكحالة، وشما السويدي، وميثا سعيد المنصوري من مدرسة دبي الوطنية البرشاء منصة إلكترونية تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمدارس لتعزيز المشاركة المجتمعية، تحت إشراف المعلمة نفيسة الجبان.
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