اعتمد مؤشر إنفاذ القوانين خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم،

اجتماعاً لمجلس الوزراء،

استعرض

خلاله الخطة التشريعية للدولة.

واطلع سموه خلال الاجتماع

على خطة 2023 التي تم عبرها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد)، وذلك عبر 50 فريقاً حكومياً، و1500 متخصص. وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم".

كما أطلق سموه،

اليوم، أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة، والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، باللغتين العربية والإنجليزية،

وهي متاحة للجمهور، وستكون تشاركية، حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة، وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.

مؤكداً سموه أن "هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً".

كما اعتمد سموه ضمن أعمال مجلس الوزراء مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر "إنفاذ القوانين" وتطبيقها.. وآثار القوانين في كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.. بهدف قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. مشدداً سموه على أن العدل أساس الملك.. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع.. ودولة الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها راسخة.. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية.

واعتمد مجلس الوزراء، اليوم، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار..

سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع..

قائلاً سموه: "الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي.. ويضاعف الفرص للأجيال القادمة".



كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،

في الجلسة أيضاً السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. وأكد سموه أن "كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة".

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