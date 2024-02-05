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التجارة تنفي اختراق موقعها الإلكتروني واستخدامه للنصب على مواطنين ومقيمين

2/5/2024 9:21:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • استخدام المواقع
    الرسمية للوزارة
    و "سهل" لتقديم شكاوى الرقابة وحماية المستهلك


عاطف رمضان

نفت وزارة التجارة والصناعة أن
ما يتداول بشأن اختراق بعض مواقعها الالكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه غير صحيح بتاتاً وأن ما تعرض له البعض كانت عمليات تسمى "التصيد الاحتيالي" من خلال انشاء مواقع الكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها لخدمات الشكاوى التجارية وحماية المستهلك، ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.

وشددت الوزارة في أوقات سابقة في منشوراتها الإعلامية التوعوية على أهمية الحذر في التعامل مع المواقع الالكترونية في ما يخص شكاوى الرقابة وحماية المستهلك، مؤكدةً على ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق سهل الحكومي كقنوات رسمية للتواصل معها.

وأشادت الوزارة بالدور السباق لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في جهودهم المشتركة معها في التصدي لهذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.


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